62 gadu vecumā miris aktieris Roberts Kelkers-Kellijs
62 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Roberts Kelkers-Kellijs, kurš visplašāk pazīstams ar Bo Breidija lomu ilgstošajā televīzijas seriālā “Days of Our Lives”.
Misūri štata tiesu medicīnas eksperta birojs apstiprinājis, ka aktieris miris sestdien, 3. oktobrī. Viņa nāves iemesls pagaidām netiek atklāts.
Kelkers-Kellijs bija labi pazīstams tā saucamo ziepju operu skatītājiem. Savu karjeru šajā žanrā viņš sāka 1987. gadā, pievienojoties seriāla “Another World” aktieru sastāvam, kur atveidoja Semu Fauleru.
Vienu no savām pazīstamākajām lomām aktieris ieguva 1992. gadā, kad seriālā “Days of Our Lives” pārņēma Bo Breidija tēlu no aktiera Pītera Rekela. Seriālā viņš filmējās trīs gadus, tostarp kopā ar Kristianu Alfonso, kura atveidoja Houpu Viljamsu Breidiju, un Lizu Rinnu Billijas Rīdas lomā.
Par Bo atveidojumu Kelkers-Kellijs 1994. gadā saņēma “Soap Opera Digest” balvu kā izcilākais galvenās lomas aktieris. Savukārt 1995. gadā viņš un Rinna tika atzīti par seriālu gada “karstāko pāri”. Tajā pašā gadā abi pameta “Days of Our Lives”, un Bo lomā vēlāk atgriezās Rekels.
2026. gadā izdotajos memuāros Rinna gan atklāja, ka abu attiecības aizkulisēs esot bijušas ļoti sarežģītas. Viņa apsūdzēja bijušo kolēģi verbālā vardarbībā un manipulējošā uzvedībā. Rinna arī apgalvoja, ka pēc Kelkera-Kellija aiziešanas no seriāla telekanāls NBC vairākas nedēļas nodrošinājis apsardzi gan viņai, gan Alfonso. Pats aktieris uz šiem apgalvojumiem publiski neatbildēja.
Pēc aiziešanas no “Days of Our Lives” Kelkers-Kellijs turpināja darbu televīzijā. No 2001. līdz 2002. gadam viņš seriālā “General Hospital” spēlēja Stavrosu Kasadīnu, bet pie šīs lomas vēlāk atgriezās arī 2013. un 2014. gadā.
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Ārpus aktiera profesijas Kelkers-Kellijs bija arī profesionāls pilots.
1988. gadā viņš apprecējās ar aktrisi Lindu Ratneri, taču pāris 1992. gadā izšķīrās. 1997. gadā aktieris apprecējās ar savu “Days of Our Lives” kolēģi Mirjamu Pārišu. Viņu laulība tika šķirta 2013. gadā.