Ar jaunu dziesmu "Big Boy Problems" fanus iepriecina Marta
Dziedātāja Marta klausītājiem nodod savu jaunāko singlu "Big Boy Problems", vienlaikus izziņojot arī nozīmīgu nākamo soli savā starptautiskajā karjerā.
2027. gada janvārī Marta pārstāvēs Latviju vienā no Eiropas nozīmīgākajām mūzikas konferencēm un showcase festivāliem "Eurosonic Noorderslag" (ESNS) Groningenā, Nīderlandē. “Iespēja pārstāvēt Latviju tik nozīmīgā mūzikas notikumā man nozīmē ļoti daudz,” atzīst Marta. “Jau tagad cītīgi gatavojos un darīšu visu, lai paņemtu labāko no šīs iespējas!”
1. oktobrī izdoto dziesmu “Big Boy Problems” caurstrāvo gan sarkasms un ironija, gan aizkaitinājums un dusmas. “Diemžēl ticu, ka mums visiem ir kādreiz gadījies satikt cilvēku, kura ego ir milzīgs, bet komunikācijas veids, maigi izsakoties, nav tas patīkamākais. Šī dziesma ir atgādinājums, ka mums nav jāpiekāpjas un jāsaraujas, kad kāds mēģina uz mūsu pašapziņas rēķina celt savējo,” jauno singlu potrālam Jauns.lv apraksta autore. Savukārt "BBC Radio 1" ētera personība Džodija Braienta vērtē “Big Boy Problems” kā “drosmīgu, svaigu un personības pilnu dziesmu, kas vēlreiz pierāda, ka Martu nav iespējams ielikt rāmjos”.
Dziedātājas Martas koncerts K.K. fon Stricka villā
12. aprīlī K.K. fon Stricka villā norisinājās Martas koncerts "Dabas parādība".