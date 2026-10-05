“Vakars, kuru vēl ilgi atcerēsimies.” Graudiņa un Samoilova ceļā uz Maljorku ļaujas īpašam piedzīvojumam
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova ceļā uz treniņnometni Maljorkā sarūpējušas sev īpašu pieturu. Pirms ķerties pie sportiskajiem pienākumiem abas devušās uz Madridi, kur klātienē apmeklējušas pasaulslavenās kolumbiešu dziedātājas Šakiras koncertu.
Ar piedzīvoto sportistes dalījušās sociālajos tīklos, publicējot vairākus kadrus no koncerta. Tajos redzams, ka abas ne tikai vērojušas iespaidīgo šovu, bet arī dziedājušas un dejojušas līdzi Šakiras populārākajām dziesmām.
“Vakars, kuru noteikti vēl ilgi atcerēsimies,” pēc koncerta rakstīja sportistes. Abas atklāja, ka Šakiras dēļ savā ceļojumā speciāli ieplānojušas pieturu Spānijas galvaspilsētā.
Pēc koncerta ilgi atpūsties gan nav sanācis – nākamais galamērķis ir Maljorka. Tur Graudiņu un Samoilovu šoreiz gaida mazliet neierastāka loma, jo ierastās cīņas uz laukuma uz brīdi nomainīs treneru pienākumi.
Abas Latvijas sportistes aizvadījušas vairākas sezonas pasaules pludmales volejbola elitē un kopā pārstāvējušas Latviju arī olimpiskajās spēlēs. Graudiņa un Samoilova ir arī divkārtējas Eiropas čempiones, tādēļ Maljorkā viņām būs gana daudz pieredzes, ar ko dalīties.