“Avatar” vairs nav pasaulē pelnošākā filma - to no troņa gāzis kāds grāvējs
Visu laiku pelnošāko filmu sarakstā notikušas būtiskas izmaiņas. “Marvel” grāvējs “Avengers: Endgame” jeb “Atriebēji: Noslēgums” pēc atkārtotas nonākšanas kinoteātros apsteidzis Džeimsa Kamerona “Avatar” un atguvis pirmo vietu pasaules kino kases ieņēmumu topā.
2019. gada filma kinoteātros atgriezās īpašajā “Avengers: Endgame (Encore)” versijā, kurai pievienotas četras jaunas ainas pēc beigu titriem. Pēc divām nedēļas nogalēm atkārtotajā izrādīšanā filmas kopējie ieņēmumi visā pasaulē sasnieguši 2,925 miljardus ASV dolāru.
Izrādās, ar to bijis pietiekami, lai pavisam nedaudz apsteigtu līdzšinējo rekordisti “Avatar”, kas kopš iznākšanas 2009. gadā nopelnījusi 2,923 miljardus dolāru. Abu filmu ieņēmumu tātad atšķiras vien par ap diviem miljoniem dolāru.
Šī gan nav pirmā reize, kad abas filmas apmainās vietām šajā topā. “Avengers: Endgame” jau 2019. gadā pārspēja “Avatar” un kļuva par visu laiku pelnošāko filmu. Taču 2022. gadā pirms “Avatar: The Way of Water” pirmizrādes Kamerona filma atkārtoti nonāca kinoteātros un nopelnīja pietiekami, lai atgūtu visu laiku pelnošākās filmas titulu.
Šoreiz “Marvel” filmas atkārtotā izrādīšana saistīta ar gatavošanos nākamajai lielajai supervaroņu filmai “Avengers: Doomsday”, kuras pirmizrāde paredzēta 18. decembrī. Tiek prognozēts, ka līdz pašreizējās atkārtotās izrādīšanas beigām “Endgame” kopējie ieņēmumi varētu sasniegt aptuveni 2,95 miljardus dolāru.
Ironiski, ka neatkarīgi no tā, kura filma atrodas pirmajā vietā, uzvarētājs būtībā nemainās – gan “Avengers”, gan “Avatar” franšīzes pieder “Disney”.