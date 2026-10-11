Eminema fani vīlušies par viņa sadarbību ar Kid Rock. Kas tajā tik slikts?
Reperis Eminems un rokmūziķis Kid Rock viens otru personīgi pazīst jau ļoti ilgus gadus un agrāk ir sadarbojušies arī muzikāli. Kāpēc faniem jaunā sadarbība nākusi kā nepatīkams pārsteigums?
Eminema fanu vidū neapmierinātību izraisījušas ziņas par repera dalību Kid Rock gaidāmajā kristīgās mūzikas albumā.
Kid Rock nesen atklāja, ka viņa jaunajā albumā “Halfway 2 Jesus”, ko varētu tulkot kā “Pusceļā pie Jēzus”, būs iekļautas 17 dziesmas. Plānots, ka albums iznāks 17. oktobrī, un vienā no tā dziesmām – “7 Sins” (“7 grēki”) – būs dzirdams arī Eminems.
Šī ziņa ātri vien izraisīja plašas diskusijas internetā. Daļu Eminema fanu pārsteidza tas, ka abi mūziķi pēc ilgāka laika atkal nolēmuši sadarboties. Savukārt citi neslēpa nepatiku par Kid Rock viņa politisko uzskatu un paustā atbalsta Donaldam Trampam dēļ.
"Oho, šī gan ir milzīga vilšanās," uzzinot, ka Eminems piekritis sadarbībai ar šobrīd neviennozīmīgi vērtēto Kid Rock, rakstīja viens komentētājs.
Kāds cits “Reddit” lietotājs paziņoja: "Darīts, tikko izdzēsu no savas dziesmu izlases jaunākās Eminema dziesmas. Esmu vīlies, lai gan nevarētu teikt, ka īpaši pārsteigts."
Eminems un Kid Rock ir pazīstami jau daudzus gadus un arī iepriekš ir sadarbojušies. 1998. gadā Eminems piedalījās Kid Rock dziesmas “F--k Off” ierakstā, savukārt 2013. gadā Kid Rock bija redzams Eminema dziesmas “Berzerk” videoklipā.
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Abi mūziķi publiski runājuši arī par savu draudzību, kas saglabājusies, neraugoties uz abu atšķirīgajiem uzskatiem.
2024. gadā Kid Rock sacīja: "Es mīlu Eminemu. Mēs esam draugi jau daudzus gadus. Es nepiekrītu viņa politiskajiem uzskatiem, taču cienu gan viņu, gan tādus cilvēkus kā Teilore Svifta par to, ka viņi nebaidās aizstāvēt savu pārliecību un par to atklāti runāt."
Eminems vēlāk viņam atbildēja: "Ir vismaz viena lieta, par ko mēs ar Kid Rock esam vienisprātis... Uz priekšu, “Lions”! Paldies tev, Bob!" Kid Rock īstais vārds ir Roberts (“Bobs”) Džeimss Ričijs un abi mūziķi ir dedzīgi Detroitas amerikāņu futbola komandas “Lions” līdzjutēji.
Fani nav vīlušies par to, ka reperis joprojām uztur draudzīgas attiecības ar Kid Rock, bet gan tāpēc, ka Eminems piekritis jaunai muzikālai sadarbībai, neraugoties uz abu krasi atšķirīgajām politiskajām nostājām. Eminems iepriekš ļoti asi vērsies pret Donaldu Trampu un 2024. gadā publiski atbalstīja Kamalu Harisu, savukārt Kid Rock ir viens no publiski redzamākajiem Trampa atbalstītājiem. Daļa fanu neslēpj, ka šī iemesla dēļ Eminema lēmums sadarboties ar Kid Rock izrādījies nepatīkams pārsteigums.