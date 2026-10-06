Adoptēts vīrietis 58 gadu vecumā uzzina, ka viņa bioloģiskais tēvs ir pasaulslavens rokmūziķis
"Kad viņš mani pirmo reizi ieraudzīja, viņš atplestām rokām nāca man pretī, cieši apskāva un pateica, ka mani mīl. Es viņam atbildēju ar to pašu," par pirmo tikšanos ar savu bioloģisko tēvu stāsta Maikls Geslings no Misūri štata, ASV.
Misūri štatā dzīvojošais vīrietis, kuru adoptēja uzreiz pēc piedzimšanas, tikai nesen atklājis, ka viņa bioloģiskais tēvs ir pieckārtējs “Grammy” balvas laureāts.
Maikls Geslings vienmēr zinājis, ka ir adoptēts, un gadiem bija prātojis, kas ir viņa bioloģiskie vecāki. Pavedienu izdevās atrast tikai tad, kad viņa pusbrālis, par kura eksistenci Geslings līdz tam pat nenojauta, veica uzņēmuma “23andMe” piedāvāto DNS testu radniecības un izcelsmes noteikšanai. Tas ļāva pamazām sākt šķetināt ģimenes vēsturi.
Atzīmējot savu 58. dzimšanas dienu, Geslings pirmo reizi klātienē satika bioloģisko māti. Drīz pēc tam viņam izdevās telefoniski sazināties arī ar bioloģisko tēvu, kurš ir mūziķis. Sarunas laikā Geslings uzzināja, ka viņa tēvs koncertturnejas laikā drīzumā viesosies Sentluisā.
"Es viņam pajautāju: "Vai jūs esat Maikls Makdonalds?" Geslings stāstīja vietējam televīzijas kanālam KMOV. "Un viņš atbildēja: ‘Jā, tas tiešām esmu es.’" Makdonalds ir “Grammy” balvas ieguvis dziedātājs un dziesmu autors, grupas “The Doobie Brothers” dalībnieks. Viņa zināmākās dziesmas ir “What a Fool Believes” un “I Keep Forgettin’”.
Makdonalds un Geslinga māte visus šos gadus bija saglabājuši draudzīgas attiecības. Kad viņa palika stāvoklī, abiem bija tikai 14 gadu. "Mēs vienmēr par viņu runājām. Taču visvairāk mūs nodarbināja jautājums – kā gan viņam dzīvē klājas?” – TV pārraidē apliecināja mūziķis Makdonalds. "Es visu šos gadus nesu sevī vainas apziņu. Uzzināt, ka ar viņu viss ir kārtībā, ka viņam bijusi laba dzīve – tāda, kādu es tolaik noteikti nebūtu spējis nodrošināt –, man bija milzīgs atvieglojums. Īstās rokzvaigznes šajā stāstā ir viņa adoptētāji."
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Neilgi pēc pirmās telefonsarunas Makdonalds un Geslings – kuriem tikai sagadīšanās dēļ ir vienāds vārds – pirmo reizi satikās klātienē. "Kad viņš mani pirmo reizi ieraudzīja, viņš atplestām rokām nāca man pretī, cieši apskāva un pateica, ka mani mīl. Es viņam atbildēju ar to pašu," adoptētais vīrietis stāstīja intervijā. Viņš pats ir precējies divu bērnu tēvs, kas nozīmē, ka mūziķis Makdonalds negaidīti kļuvis arī par vectēvu. "Jā, es joprojām cenšos to visu aptvert," smejoties atzina Makdonalds. Par saviem mazbērniem viņš gan sacīja, ka tie ir "divi no visbrīnišķīgākajiem bērniem, kādus vien iespējams sastapt".
Maikls Makdonalds grupai “The Doobie Brothers” pievienojās 1975. gadā, sākotnēji kā pagaidu aizvietotājs, taču vēlāk kļuva par vadošo dziedātāju un taustiņinstrumentālistu. 1982. gadā viņš grupu pameta un pievērsās solo karjerai. Pirms tam, no 1973. līdz 1980. gadam, Makdonalds bija grupas “Steely Dan” bekvokālists.
Par savu muzikālo karjeru un atbrīvošanos no alkohola atkarības viņš stāstījis savā 2024. gadā izdotajā grāmatā “What a Fool Believes”.
2025. gadā Makdonalds kopā ar “The Doobie Brothers” mūziķiem Tomu Džonstonu un Patriku Simonsu tika uzņemts Dziesmu autoru slavas zālē. Pašlaik visi trīs kopā ar vairākiem citiem grupas dalībniekiem devušies koncertturnejā pa ASV.