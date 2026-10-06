Kristapa Porziņģa tēva Tāļa jaunajā ģimenē piedzimis bērns
Latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa tēva Tāļa Porziņģa jaunajā ģimenē pasaulē nācis bērns, šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Žurnāls raksta, ka Tālis Porziņģis nesen Liepājā iegādājies īpašumu par 400 000 eiro. Tas šogad bijis viens no lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem šajā reģionā.
Kā runā liepājnieki, no sava dēla Kristapa Porziņģa īpašuma Jūrmalciemā, kas ir netālu no Liepājas, Tālis nolēmis pārcelties uz jaunu māju pilsētā ģimenes apstākļu dēļ – augustā viņš kļuvis par tēvu mazulim, ko pasaulē laidusi viņa mīļotā Zane. Lai gan "Porziņģciemā" Tālim bijusi sava māja (kā katram Kristapa ģimenes loceklim), Porziņģis vecākais tomēr lēmis par labu dzīvei pilsētā.
Ieskats Porziņģu ģimenes villā Jūrmalciemā
Ieskats Porziņģu ģimenes villā Jūrmalciemā. Vietējie to jau iesaukuši par "Porziņģciemu".
Apsveicam vecākus!
Par Tāļa attiecībām ar Zani plašāka sabiedrība uzzināja šopavasar – aprīļa sākumā Kristaps Porziņģis apmeklēja Augstākās beisbola līgas (MLB) spēli starp Sanfrancisko "Giants" un Ņujorkas "Mets", vērojot to no skatītāju rindām kopā ar saviem tuviniekiem. Ar populāro sporta kanālu "NBC Sports" saistīta sociālo tīklu platforma, kas vēsta par jaunumiem Goldensteitas "Warriors" komandā, tika izplatījusi kadrus, kuros redzams, ka Kristaps skatās maču kopā ar draudzeni modeli Sūkiju Holu, kā arī tēti Tāli un viņa jauno dzīvesbiedri, kuras vārds, kā apgalvo zinātāji, ir Zane, un viņu atvasi. Toreiz, žurnāla "Kas Jauns" lūgts komentēt jaunās attiecības, Tālis atzina – viņš nemēdz savu personisko dzīvi nest uz āru publiskai apspriešanai, taču neko īpaši neslēpjot. “Tas nav jaunums, ka esmu oficiāli šķīries. Mana ģimene un tuvākie cilvēki to zina. Ar sievu Ingrīdu oficiāli šķīrām laulību aptuveni pirms gada,” toreiz teica Tālis, piebilstot, ka dzīvē tā mēdz notikt, pāri šķiras. Un bija ļoti pateicīgs bijušai sievai, ka abi spējuši saglabāt draudzīgas attiecības. Šogad pavasarī kļuva zināms, ka Tālis un Zane ir ģimenes pieauguma gaidībās, un nu jau apmēram pusotru mēnesi abi auklējot jaundzimušo.
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