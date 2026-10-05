Meganas Mārklas dāvana princesei Eiženijai nonākusi "eBay" par gandrīz 20 000 mārciņu
Pārdevējs grāmatu dēvē par "unikālu eksemplāru ar vēsturisku nozīmi". Īpašu to padara Meganas Mārklas ar roku rakstītais personīgais veltījums princesei Eiženijai un viņas vīram Džekam Brūksbenkam. Tagad šī savulaik privātā dāvana nonākusi pārdošanā par iespaidīgu summu – gandrīz 20 000 sterliņu mārciņu.
Interneta tirdzniecības vietnē “eBay” nonācis autentisks Meganas Mārklas bērnu grāmatas “Soliņš” (“The Bench”) eksemplārs ar personīgu ierakstu, kas, pēc visa spriežot, bijis veltīts princesei Eiženijai un viņas vīram Džekam Brūksbenkam.
Pirmizdevuma eksemplārs, kura cena ir gandrīz 20 000 sterliņu mārciņu, savulaik esot uzdāvināts prinča Harija māsīcai un viņas vīram pēc abu pirmdzimtā dēla Augusta nākšanas pasaulē. Tā apgalvo grāmatas pārdevējs “Drive Easy's Signed Books”.
Grāmatā atrodams sirsnīgs, ar roku rakstīts vēstījums, kura autore ir Saseksas hercogiene. Ieraksts datēts ar 2021. gadu – laiku, kad Eiženijai un Džekam piedzima dēls Augusts. Viņš nāca pasaulē tā gada februārī.
Veltījumā teikts: "Dārgie Eiž un Džek! Suminot tēva un dēla īpašo saikni. Šo dzejoli es uzrakstīju Frogmorā – ceru, Eiž, ka arī tu šeit pieredzēsi tikpat stirpu mīlestību savā ģimenē. Ar mīlestību, Megana."
Īpaši zīmīga ir atsauce uz Frogmoras kotedžu. Pēc tam, kad Saseksas hercogi pārcēlās uz dzīvi ASV, Eiženija un Džeks 2020. gada nogalē apmetās šajā Vindzoras īpašumā.
Sludinājumu par grāmatas pārdošanu ievietojis Londonā mītošā tirgotāja Nikolasa Grīnvuda vadītais uzņēmums “Drive Easy's Signed Books”. Viņa interneta veikalā pārdots vairāk nekā 2300 priekšmetu, un tam ir 100% pozitīvs klientu vērtējums. Grīnvuds gan nav atklājis, kā tik personīga karaliskās ģimenes dāvana nonākusi viņa īpašumā.
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Grāmatai nav pievienots autentiskuma sertifikāts, tomēr pārdevējs apgalvo, ka rokraksts "neapšaubāmi" pieder Meganai.
Desmit procentus no pārdošanas ieņēmumiem paredzēts ziedot labdarības organizācijai, kas palīdz nodrošināt izglītību trūcīgiem bērniem Taizemē.
Sludinājuma aprakstā grāmata nodēvēta par "absolūti unikālu un vēsturiski nozīmīgu dāvinājuma eksemplāru", kurā Megana ar roku ierakstījusi veltījumu, datumu un autogrāfu. Grīnvuds norāda, ka grāmata ir lasīta, taču ne pārāk daudz – uz vāka un lapām redzamas vien minimālas lietojuma pazīmes. Tiesa, veltījuma rakstīšanai izmantotā tinte vietām izspiedusies cauri papīram un ir redzama uz iepriekšējās lapas.
Pārdevējs grāmatu raksturo kā īpaši vērtīgu atradumu nopietniem karaliskās ģimenes piemiņas lietu kolekcionāriem, autogrāfu cienītājiem un mūsdienu vēstures liecību krājējiem. Viņš uzsver, ka autentiskas personīgas dāvanas, ar kurām apmainījušies karaliskās ģimenes pārstāvji, tirgū parādās ārkārtīgi reti.
Saseksas hercogienes Meganas pirmā grāmata bērniem “The Bench”
Tiem, kuri nevēlas uzreiz šķirties no iespaidīgajiem 19 999 sterliņu mārciņu, pieejama arī “PayPal” nomaksas iespēja – summu iespējams sadalīt 24 ikmēneša maksājumos pa 943,29 mārciņām. Parastus šīs grāmatas eksemplārus internetā joprojām iespējams iegādāties par aptuveni divām mārciņām, tādēļ cenu atšķirība ir īpaši iespaidīga.
Grāmata “Soliņš” (“The Bench”) iznāca 2021. gada 8. jūnijā izdevniecībā “Random House Children's Books”. Tiek ziņots, ka divus gadus iepriekš Megana par grāmatu bija saņēmusi 500 000 mārciņu avansu. Grāmata vēsta par tēva un dēla attiecībām, kas vērotas no mātes skatupunkta, taču komerciālā ziņā tā cerības neattaisnoja. Pirmajā nedēļā tika pārdoti tikai 3212 eksemplāri, un grāmata neiekļuva Apvienotās Karalistes oficiālajā Top 50.
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Pēc dažām aplēsēm kopējais pārdoto eksemplāru skaits nesasniedza pat 10 000. Tas ir krasā pretstatā prinča Harija memuāru “Liekais” (“Spare”) panākumiem – pēc izdevniecības “Penguin Random House” datiem, pirmajā nedēļā visā pasaulē tika pārdoti vairāk nekā 3,2 miljoni grāmatas eksemplāru.
Princis Harijs un princese Eiženija
Meganas un Eiženijas draudzība aizsākās jau laikā, kad tikai veidojās nākamās Saseksas hercogienes attiecības ar Hariju. Abi pāri esot regulāri pavadījuši laiku kopā, savukārt Eiženija un Džeks pat devušies uz Toronto apciemot Meganu, kad viņa tur filmējās seriālā “Suits”.
Abas ģimenes esot pavadījušas laiku kopā arī Portugālē, kur, pēc publiski izskanējušās informācijas, abiem pāriem pieder īpašumi vienā un tajā pašā kūrortā.
Jaunākā informācija liecina, ka princese Eiženija esot personīgi atvainojusies Meganai Mārklai pēc tam, kad “eBay” pārdošanā negaidīti parādījies Saseksas hercogienes bērnu grāmatas eksemplārs ar īpaši princesei veltītu personīgu ierakstu un parakstu.
Līdz piektdienai sludinājums tīmeklī esot apskatīts vairāk nekā 20 000 reižu, taču pēc plašās publicitātes tas no “eBay” pazudis. Nav zināms, vai grāmata tika pārdota vai arī pārdevējs sludinājumu atsauca.