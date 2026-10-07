Jānis un Ilze Šipkēvici laulības 10. jubilejā priecājas par dēla sasniegumiem
"Radio SWH" valdes priekšsēdētāja Jāņa Šipkēvica un sievas, komunikācijas aģentūras "Flowtime" dibinātājas Ilzes Šipkēvicas, dēls Olivers aug par staltu un sportisku jaunekli.
Kā vēsta žurnāls 'Kas Jauns", Ilze un Jānis Šipkēvici šā gada 22. septembrī svinēja laulības desmito jubileju. Abi audzina dēlu Oliveru, kurš mācās 5. klasē, bet jau ir krietni garāks augumā par saviem vienaudžiem. Olivers mammu jau pāraudzis un, kā tētis smej, vēl mazliet un būs arī augumā garāks par viņu. “Jā, dēls 5. klasei ir jau gana pamanāms. Tāpēc arī Olivers nodarbojas ar sportošanu. Viņa mamma ir panākusi, ka dēls iet līdzi arī uz sporta dejām. Puika apmeklē arī tenisa treniņus, turklāt visa vasara pagāja braukšanā ar skūteri. Pirms mēneša viņš piedalījās sacensībās "MAD Liepāja", tas bija BMX un skūteru festivāls Baltijas mērogā. Olivers savā grupā starp Latvijas braucējiem ierindojās 2. vietā! Mēs ar mammu bijām tur un fanojām."
"Tas ir diezgan ekstrēms sporta veids, kurā traumu iespējas ir lielas, tāpēc katru viņa lēcienu vai triku mēs pavadām ar divējādām sajūtām. Palaidām viņu šajā sporta veidā, jo vīrietim vienmēr vajag sportošanu kā brīvības apliecinājumu un riska pārvarēšanu. Adrenalīns jau ir tas, kāpēc vīrietis grib varbūt ne tik daudz uzvarēt kādu citu, bet uzvarēt pats sevi. Pārvarēt bailes un rādīt triku, kas tajā skūterošanā ir vajadzīgs. Dēla garais augums varbūt nav skūteriem īsti piemērots, jo nevar mest kūleņus. Tur priekšroka ir augumā mazākiem čalīšiem. Toties viņš var izdarīt daudzas citas lietas, veikt piruetes un rādīt braukšanas meistarību. Rokas arī viņam jau ir tādas kā zvejniekam, kurš ir airējis laivas, jo skūterošana prasa visu laiku stingri turēt rokās skūteri. Tā ka dēls ir starp ekstrēmajiem un klasiskajiem sporta veidiem,” sarunā ar "Kas Jauns" atklāj Jānis Šipkēvics.
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Tētis Oliveram 1. septembrī uzdāvinājis lielo šaha komplektu: “Tā kā dēls pagājušajā gadā apmeklēja šaha pulciņu, tad mums bija jaunā mācību gada šaha mačs ar Oliveru, un rezultāts bija neizšķirts 1:1.”
Jāpiebilst, ka Šipkēvics ir gādīgs tētis arī saviem vecākajiem bērniem, kas dzimuši iepriekšējās attiecībās, – Jānim Šipkēvicam junioram un nu jau arī viņa atvasēm, kā arī meitai Tīnai Šipkēvicai. “Pamatā bērniem vajag ierādīt, ka cīnīšanās šajā dzīvē pašam par sevi sākas ar sportošanu. Tur tu mēģini pārvarēt bailes, iemācīties disciplīnu. Visus savus bērnus esmu vadījis sportā. Tāpēc arī mums laukos Oliveram ir ierīkots basketbola grozs, ir arī florbola un futbola vārti, jo, ja čalim ieliek vajadzību pēc sportošanas, tā nāks līdzi visu mūžu. Tagad ļoti nožēloju un secināju, ka ar tenisu vajadzēja sākt nodarboties agrāk, nevis tikai pēdējos četrus gadus. Tenisu var apvienot ar jebkuru citu nodarbošanos. Nesen lasīju kādu pētījumu, ka no visiem sporta veidiem, kas pagarina cilvēka dzīvi, teniss ir 1. vietā. Tas varot cilvēka mūžu paildzināt līdz pat desmit gadiem. Tāpēc man ir prieks, ka Olivers tagad arī tenisā mēģinās nopietni darboties,” tā tētis Jānis Šipkēvics.
Pavisam nesen Jānis, Ilze un Olivers apmeklēja humorista Ufo 60. jubilejas sarīkojumu "Splendid Palace": “Gribu, lai dēls aposta pieaugušo pasauli un mēģina redzēt, cik dažāda ir publika. Un ka kinoteātrī var būt arī Ufo joku programma un ka tā raisa smieklus arī 11 gadu vecam skatītājam. Nu jā, mēģinām dēlu ņemt līdzi visur, kur paši ejam.”
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