Dž. Dž. Džilindžers savu septīto laulību sauc par "pēdējo deju"
Pēc sešām laulībām Dž. Dž. Džilindžers šovasar apprecējās septīto reizi. 60 gadu vecumā režisors atzīst, ka šajā reizē viņš uz attiecībām raugās citādi. Viņš atzīst, ka pagātnē pieļāvis kļūdas, sāpinājis sev tuvas sievietes un pat bijis neuzticīgs. Tagad līdzās viņam ir 27 gadus jaunākā Linda Kalniņa, un Džilindžers šo laulību sauc par savu “pēdējo deju”.
Režisora privātā dzīve jau gadiem bijusi sabiedrības uzmanības lokā – gan laulību skaita dēļ, gan arī tāpēc, ka viņa attiecības bijušas cieši savītas ar radošo dzīvi. Šogad Džilindžers ir apprecējies ar aktrisi Lindu Kalniņu, ar kuru viņa ceļi profesionāli krustojušies jau vairākus gadus. Viņa bijusi iesaistīta vairākos režisora projektos – sākotnēji kā kustību konsultante un horeogrāfe, vēlāk arī kā aktrise.
Tieši Linda kļuva par Džilindžera pirmās spēlfilmas "Ekstāze" galvenās lomas atveidotāju. 2023. gadā uzņemtā filma pēc Karīnas Gleitneres romāna motīviem bija režisora debija kino režijā. Linda tajā atveidoja buduāra fotogrāfi Efeju – sievieti, kuras laulība ir uz sabrukšanas robežas un kura nonāk kaislību, melu un sarežģītu attiecību virpulī. Filmai vēlāk tapa arī seriāla versija. Tolaik par Lindu runāja kā par daudzsološu mākslinieci, kura ieņēmusi nozīmīgu vietu režisora radošajā pasaulē. Viņa ir arī komponista Imanta Kalniņa mazmeita un nāk no ģimenes, kurā skatuves māksla nav sveša. Taču paralēli profesionālajai sadarbībai mainījās arī Džilindžera un Lindas attiecību statuss. Pagājušā gada nogalē kļuva zināms, ka beigusies Džilindžera laulība ar rakstnieci Ingu Grencbergu. Režisors šķiršanos apstiprināja, lakoniski norādot: “Varu apstiprināt. Sīkāk nekomentēšu.”
Dž. Dž. Džilindžera romantiskās spēlfilmas “Ekstāze” pirmizrāde
Dž. Dž. Džilindžera romantiskās spēlfilmas “Ekstāze” pirmizrāde
Džilindžers pēc šķiršanās gan ilgi viens nepalika. Jau pagājušā gada nogalē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra pirmizrādē "Zvaigznāji" viņš fotogrāfiem pozēja, apskāvies ar Lindu Kalniņu. Tiesa, iepriekš Džilindžers žurnālam "Kas Jauns" bija sacījis: “Es neielaižos ar aktrisēm!”, aizbildinoties, ka Linda ir horeogrāfe un režisore.
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“Es tiešām neko nenožēloju no tā, kas bija. Man liekas, tā dzīve bija tāds piedzīvojums, un pat, ja būtu tāda iespēja, neko nemainītu,” režisors atzīst savā jaunajā izrādē "Daugaviņš / Džilindžers. Pilnīgi atklāti", neslēpjot, ka bohēmiskais dzīvesveids savulaik atstājis pēdas arī attiecībās.
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Dažām sievietēm, kas bijušas viņam līdzās, viņš nodarījis pāri un pagātnē bijis arī neuzticīgs. Vienlaikus režisors skaidri novelk robežu starp savu agrāko un pašreizējo dzīvi: “Es tāds biju, bet tāds es vairs neesmu.” Par pieredzes trūkumu Džilindžers patiešām nevar sūdzēties, un labprāt dalās arī atziņās, ko sapratis par attiecībām. Viņš atzīst, ka katra šķiršanās ir sāpīga, taču, ja viens vai abi cilvēki vairs nav laimīgi un situāciju nevar izlabot, tad iespēju turpināt īsti nav. “Ja nevar salabot, tad gribi vai ne ir jābeidz,” saka režisors.
Par spīti sešu laulību pieredzei septītā došanās uz dzimtsarakstu nodaļu Džilindžeram tāpat radījusi zināmu mulsumu. Viņš pat jokoja, ka centies skaitli septiņi uzrakstīt pēc iespējas līdzīgāku skaitlim viens. Lindai savukārt šī ir pirmā laulība – iepriekš intervijā žurnālam "Jauns OK" viņa sacīja: “Pirmām kārtām jau gribu sajust sevi un saprast, kāda es šajā lomā vispār esmu, kā man ir ērti un kas pašai patīk.” Savukārt Džilindžers savas sajūtas septītajā laulībā komentē īsi: “Tagad esmu laimīgs kopā ar savu sievu. Šī ir mana pēdējā deja.”