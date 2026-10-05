Armands un Iveta Simsoni pavada meitu uz ārzemēm - viņa studēs ķīmiju Nīderlandē
TV personība un pasākumu vadītājs Armands Simsons ar sievu, digitālā satura veidotāju, meikapa un frizūru meistari Ivetu Simsoni, pavadījuši vecāko meitu Patrīciju uz Nīderlandi. Viņa Eindhovenā nākamos četrarpus gadus studēs ķīmijas inženieriju.
Četru meitu mamma Iveta Simsone žurnālam "Kas Jauns" teic, ka jau ir pieradusi, ka viņas vecākā meita Patrīcija pārceļas uz citu valsti, jo savulaik, mācoties vidusskolā, meita bijusi apmaiņas programmā Japānā. “Viņa mums ir pasaules ceļotāja. Viņai velk uz ārpusi. Laikam Latvijā ir par šauru!? Es pat nebrīnītos, ja Patrīcija savu nākotni saistītu ar ārzemēm."
"Lai gan jāteic, ka es arī uz Japānu viņu palaidu mierīgu sirdi. Jo tas bija viņas pašas sapnis, viņa to vēlējās. Tas nebija manis izdomāts. Man prieks, ka mēs ar vīru varējām viņai palīdzēt piepildīt šo sapni. Visā, par ko bērni paši izrāda savu iniciatīvu, esmu gatava palīdzēt. Protams, lidostā atvadoties, jau sariešas asaras acīs, bet ir prieks par to. Kaut kādā brīdī ir jāmāk bērnus palaist savā dzīvē.”
Tiesa, šoreiz uz studijām Nīderlandē Patrīciju vecāki aizvizinājuši ar automašīnu. “Tas izvērtās par piedzīvojumu visai ģimenei. No Liepājas ar prāmi braucām līdz Vācijai, un tad jau vairs nebija tālu arī Nīderlandes pilsēta Eindhovena. Meita ar savu draugu, kas arī turpat studē, paši ir atraduši un noīrējuši dzīvokli. Kad bijām paciemojušies pie vecākās māsas, ar trim meitām vēl paspējām aizskriet līdz Parīzes Disnejlendai. Parīzē padzīvojām divas dienas un tad atgriezāmies Latvijā."
"Vecākā meita nākamos četrarpus gadus studēs ķīmijas inženieriju un jau atradusi arī sev darbu, kas netraucē studijām. Neko sīkāk gan nemācēšu paskaidrot par viņas studijām, jo šo zinātni nepārzinu. Nākotnē viņa iecerējusi pētīt gēnus laboratorijā, bet tad jau redzēs, kur tie ceļi aizvedīs. Patrīcijai ļoti patīk ķīmija. Man ir prieks, ka mūsu bērniem ir pilnīgi cits skatījums uz dzīvi nekā mums, vecākiem. Viņi neseko tam, ko mamma vai tētis dara, viņiem ir savs redzējums. Visas meitas mums ir atšķirīgas, katrai ir savas intereses. Eimija šogad sāka mācības 12. klasē, pēc tam nolēmusi studēt psiholoģiju. Heidija mācās 8. klasē, bet visjaunākā meita Odrija sāka mācīties 2. klasē. Abām vecākajām meitām, kas jau ir pilngadīgas, es tomēr dodu brīvu vaļu. Jāteic, es nemaz pēc tādām pilnīgām brīvdienām no bērniem neilgojos. Bērni ir manas dzīves mērķis, virsuzdevums, par ko esmu priecājusies, jo vienmēr esmu gribējusi būt mamma. Man ir prieks izaudzināt meitas un nemaz negribas no viņām ātrāk tikt vaļā. Tagad vecāko māsu gaidīsim mājās uz Ziemassvētkiem, bet skolēnu brīvlaikā oktobrī otra vecākā māsa Eimija ar savu draugu nolēmuši aizbraukt ciemos pie Patrīcijas uz Nīderlandi.”
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Arī Ivetas pašas ikdiena ārpus rūpēm par meitām ir ļoti piepildīta. Viņa ir noīrējusi Vienības gatvē savu ofisu: “Darba kabinets man domāts, lai varu radoši izpausties un strādāt, veidot saturu. Tāpat arī darbojos kā vizāžiste un veidoju frizūras. Sapucēju dāmas uz svētkiem, svinībām, ballītēm, kā arī uz fotosesijām. Vēl arī pati maģistrantūrā studēju zīmola dizainu Ekonomikas un kultūras augstskolā, ko vēlos nākamā gada vasarā pabeigt.”