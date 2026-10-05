Dziedātāja Diona Liepiņa virtuvē konsultējas ar mākslīgo intelektu. Kā viņai izdodas?
Piedaloties šovā "Gandrīz ideālas vakariņas", dziedātāja Diona Liepiņa saviem viesiem galdā lika gan pašas izdomātu pamatēdienu, gan no restorāna aizgūtu desertu. Taču pati atzīst, ka ikdienā virtuvē viņa nav biežs viesis un šoreiz nācies krietni palauzīt galvu, lai izdomātu, ko vakariņu viesiem celt galdā.
“Ja pirmajā reizē es jau uzreiz zināju, ko gribu gatavot, šoreiz tiešām bija ļoti grūti izdomāt, ko īsti vēlos. Ikdienā es taisu ļoti vienkāršus ēdienus vai vispār principā negatavoju,” stāsta Diona. Tāpēc šoreiz viņa nolēmusi riskēt un izmēģināt ēdienus, kurus iepriekš nebija gatavojusi. “Pagājušajā reizē ēdieni, kurus pirmo reizi gatavoju, izdevās. Kāpēc lai šoreiz neizdotos?”
Iedvesmojas no interneta
Uzkoda "Noslēpumainais akords" tapa, iedvesmojoties no sociālajos tīklos redzētajām receptēm. Savukārt pamatēdienam "Par tiem, kas jūrā un bez airiem" konkrēta recepte internetā netika meklēta. “Vienkārši iedomājos, ka varētu taisīt pildītu kartupeli, un tad izdomāju, ko tajā varētu likt iekšā un kā to varētu forši servēt uz šķīvja.” Deserts "Zemes spēks" gan nebija pilnībā viņas pašas izdomāts – tam recepte aizgūta no Ērika Ozollapas restorāna "Juusu", kur šo saldo ēdienu pati iepriekš bija baudījusi.
Gatavo pēc sajūtām
Diona atzīst, ka virtuvē nav precīzo mērvienību cilvēks. “Esmu no tiem, kas vairāk ļaujas improvizācijai – uz aci, tā teikt, čujs, ņuhs un poņa. Visu to apvienojot, kaut kas arī garšīgs var sanākt.” Ja recepte ir sarežģītāka, viņa tai seko, lai neaizmirstu kādu sastāvdaļu, taču precīzi grami un mililitri ne vienmēr tiek ievēroti. “Ja man mājās nav nekāda mērtrauka vai tamlīdzīgas lietas, tad es vienkārši improvizēju ar daudzumiem, cik ko vajag likt vai nelikt.” Šāda pieeja gan reizēm var sagādāt pārsteigumus. “Manās vakariņās pāris lietu nogāja arī greizi, kas nebija plānotas,” viņa neslēpj. Tomēr dziedātāja uzskata, ka ēdiena gatavošanā svarīgi ir ne tikai precīzi ievērot recepti, bet arī pašam izbaudīt procesu. “Kaut kāda slepenā garšviela, ko, iespējams, sauc par mīlestību, ir tā lielākā pievienotā vērtība. Tā ir, kad pats izbaudi procesu un stingri neseko līdzi kaut kādām tabulām un konkrētām mērvienībām.”
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Palīgs arī virtuvē – mākslīgais intelekts!
Gatavojoties vakariņām, Diona izmantojusi arī mūsdienu tehnoloģijas. “Mans labākais draugs ir mākslīgais intelekts. Arī vakariņu laikā es tam prasīju ļoti daudzas lietas, lai pārliecinātos, vai tiešām domāju vai daru pareizi, vai tieši pretēji – lai uzzinātu kaut ko jaunu.” Viņa uzskata, ka tas īpaši noder brīžos, kad jāgatavo ēdiens, ko iepriekš nekad neesi mēģinājis.
Omītes debesmanna – pārbaudīta vērtība
Lai gan raidījuma laikā Diona izvēlējās eksperimentēt, viņai ir arī kāds ēdiens, kura pagatavošanā viņa jūtas daudz drošāk. Tā ir debesmanna, kuras recepti un gatavošanas prasmes apguvusi no savas omītes. “Es neskaitāmas reizes esmu redzējusi, kā viņa taisa debesmannu. Saviem tuviniekiem Jūrmalā ļoti bieži gatavoju tieši šo ēdienu.” Šo desertu Diona novērtē arī tāpēc, ka tas ļauj brīvi eksperimentēt ar garšām. “To var taisīt no svaigām vai saldētām ogām, augļiem, sulas vai ievārījuma. Tas ir ēdiens, kurā var pats izpausties brīvāk un izvēlēties, kādu garšu īsti grib.” No visiem šoreiz pagatavotajiem ēdieniem Diona visvairāk izceltu tieši desertu. Dziedātāja neslēpj, ka saldumu mīlestības dēļ neatņemama viņas ikdienas sastāvdaļa ir sportošana. “Man ļoti garšo kūkas, saldie sacepumi, dažādas plātsmaizes, bulciņas. Es pat varētu ēst saldos ēdienus vairākas reizes vienā vakarā.”