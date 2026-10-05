Grupas "Papīra lidmašīnas" koncerts VEF kvartālā 2026. gada oktobrī
2026. gada 1. oktobrī VEF kvartāla kamerzālē “Spīdola” norisinājās grupas “Papīra lidmašīnas” pirmais oriģinālmūzikas koncerts, kas pulcēja prāvu skaitu grupas ...
FOTO: ar koncertu "Mirklis vēsturē" savus fanus iepriecina grupa “Papīra lidmašīnas”
1. oktobrī VEF kvartāla kamerzālē “Spīdola” norisinājās grupas “Papīra lidmašīnas” pirmais oriģinālmūzikas koncerts "Mirklis vēsturē", kas pulcēja prāvu skaitu grupas atbalstītāju.
"Tas bija vakars, kas beidzās pārāk ātri, bet pilnīgi noteikti paliks mūsu atmiņās uz visiem laikiem. Paldies visiem klātesošajiem cilvēkiem, kuri kopā ar mums radīja neaizmirstamas emocijas un kļuva par daļu no mirkļa vēsturē. Kopā smējāmies, dziedājām, lēkājām un pielidinājām pilnu zāli ar papīra lidmašīnām,” ar portālu Jauns.lv savās izjūtās pēc koncerta dalījās grupas dalībnieki.
Koncertā uz skatuves grupas mūziķiem – Rihardam Bērziņam, Gunāram Narbutam, Edgaram Railam, Jurim Ludženiekam – pievienojās arī Miķelis Vīte (perkusijas), Kristens Kupčs (elektriskā ģitāra), Rolands Erkmanis (akustiskā ģitāra). Tāpat "Papīra lidmašīnas” sola, ka jau 2027. gadā gaidāms grupas otrais studijas albums.