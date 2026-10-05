2026. gada 4. oktobrī Ogres kultūras centrā grupa "Līvi" ar vērienīgu koncertu atklāja savu 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.

Grupas "Līvi" 50 gadu jubilejai veltīts koncerts Ogrē

2026. gada 4. oktobrī Ogres kultūras centrā grupa "Līvi" ar vērienīgu koncertu atklāja savu 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.

Mūzika

FOTO: leģendārie "Līvi" 50 gadu jubilejas koncertā rībina Ogres kultūras centrā

Izklaides nodaļa

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Svētdien, 4. oktobrī, Ogres kultūras centrā grupa "Līvi" ar vērienīgu koncertu atklāja savu 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.

FOTO: leģendārie "Līvi" 50 gadu jubilejas koncertā...

Koncertā, kuru klausītāji uzņēma ar stāvovācijām un kura skanējumu kuplināja vairāki simfoniskā orķestra mūziķi, īpaši veidotos aranžējumos skanēja gan grupas ikoniskākās dziesmas, tostarp “Dzimtā valoda”, “Rožu laukums”, “Dzelzsgriezējs”, “Spoku koks”, “Es karājos tavā bizē”, gan, iespējams, retāk dzirdētas dziesmas. Savukārt pēc koncerta apmeklētājiem bija gan iespēja nofotografēties ar mūziķiem, gan tikt pie autogrāfiem.

Grupas nākamie koncerti notiks:

  • 8.oktobrī Jelgavas kultūras centrā
  • 14. novembrī Rīgā, VEF kultūras pilī
  • 22. novembrī Slampes kultūras pilī
  • 27. novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
  • 28. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
  • 4. decembrī kultūras centrā “Siguldas devons”
  • 9. decembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
  • 11. decembrī Valmieras kultūras centrā.

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