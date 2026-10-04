Dziedātāja Atvara izdod jaunu rudenīgu singlu “Pa Rīgas ielām” un izziņo Ziemassvētku koncerttūri
Dziedātāja Atvara klausītājiem nodod jaunu, siltu un nedaudz nostalģisku dziesmu “Pa Rīgas ielām”, kurā savijas pilsētas noskaņa, atmiņas un personīgi stāsti. Māksliniece vienlaikus izziņojusi savu Ziemassvētku koncerttūri, kuras laikā gada nogalē viesosies četrās Latvijas pilsētās.
Pēdējais gads Atvarai bijis notikumiem bagāts – izdots debijas albums, saņemtas divas mūzikas balvu nominācijas un aizvadīti vairāk nekā 30 izpārdoti koncerti. Tomēr māksliniece turpina meklēt arvien jaunas muzikālās sajūtas un ar dziesmu “Pa Rīgas ielām” ļauj iepazīt vēl vienu savas daiļrades šķautni. “Man ir svarīgi, lai katrai dziesmai ir sava sajūta un savs stāsts. “Pa Rīgas ielām” man ir ļoti tuva dziesma, jo tajā savijas nostalģija, vieglums un sajūtas, kuras, manuprāt, pazīst ļoti daudzi,” par jauno singlu stāsta Atvara. Dziesmas “Pa Rīgas ielām” tapšanā piedalījies arī Roberts Memmēns, papildinot skaņdarbu ar savu muzikālo redzējumu un kopā ar Atvaru veidojot dziesmas skanējumu.
“Šī dziesma man vairāk ir par sajūtu, kad mēģini iet uz priekšu, bet domās vēl arvien atgriezies pie kāda cilvēka un kopīgi piedzīvotā. Ir vietas pilsētā, kurām pēkšņi rodas pavisam cita nozīme, jo tās sāk saistīties ar konkrētām atmiņām. Reizēm ir grūti vienkārši paiet garām vietai, kas agrāk šķita pavisam ikdienišķa. Ar dziesmu “Pa Rīgas ielām” gribēju parādīt to pretrunīgo brīdi. Man šķiet, ka daudziem ir tādas vietas, kurās glabājas kāds cilvēks vai dzīves posms, un ceru, ka klausītāji šajā dziesmā atradīs arī daļu no savām sajūtām,” par dziesmu stāsta Atvara.
Līdz ar jaunās dziesmas izdošanu Atvara izziņo arī īpašu Ziemassvētku koncerttūri, kuras laikā klausītājiem būs iespēja satikt dziedātāju četrās Latvijas pilsētās un baudīt īpaši svētku laikam veidotu koncertprogrammu. Tajā skanēs gan klausītāju jau iemīļotās Atvaras dziesmas, gan skaņdarbi jaunās, Ziemassvētku noskaņās radītās aranžijās, veidojot siltu, emocionālu un svinīgu gada nogales atmosfēru. Biļetes uz Ziemassvētku koncerttūres koncertiem jau šobrīd pieejamas “Biļešu Paradīzes” kasēs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atvaras Ziemassvētku koncerttūres datumi:
2. decembris – Liepāja, Liepājas teātris
5. decembris – Jelgava, Jelgavas Pils
22. decembris – Rīga, VEF Kultūras pils
29. decembris – Valmiera, koncertzāle “Valmiera”
“Ziemassvētku laiks man vienmēr ir šķitis ļoti īpašs, jo tas ir brīdis, kad gribas mazliet apstāties, pabūt kopā ar savējiem un novērtēt visu, kas gada laikā piedzīvots. Tāpēc arī šajos koncertos gribas radīt sajūtu, ka uz mirkli varam nolikt malā ikdienas steigu un vienkārši būt kopā mūzikā. Programmā būs gan manas dziesmas, kuras klausītāji jau ir iepazinuši un iemīļojuši, gan īpaši svētku laikam veidotas aranžijas, kas koncertiem piešķirs pavisam citu noskaņu. Man ir svarīgi, lai šie vakari būtu silti, emocionāli un patiesi, lai cilvēki no koncerta aiziet ar siltumu un gaismu sevī,” par gaidāmo koncerttūri stāsta Atvara.
Dziedātāja Atvara pirmos plašākos panākumus un atpazīstamību ieguva platformā “TikTok”, kuru izveidoja, lai komunicētu ar savas mūzikas klausītājiem. Pirms solokarjeras uzsākšanas Atvara vairākus gadus rakstījusi dziesmas citiem māksliniekiem un darbojusies mūzikas industrijas aizkulisēs.
2024. gadā Atvara izdeva savu pirmo singlu “Pie manis tveries”, kas sasniedza vairākus miljonus skatījumu un klausījumu platformā “TikTok” un tika iekļauts arī seriālā “Nelūgtie viesi”. Kopš tā laika Atvara izdevusi vairākus singlus un debijas albumu, saņēmusi mūzikas balvu nominācijas, aizvadījusi izpārdotus koncertus un 2026. gadā kļuvusi par “Supernovas” uzvarētāju un Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu “Ēnā”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dziedātāja Atvara ar mammu un dēlu ceļojumā Taizemē
Pēc īpaši spraiga gada, kura spilgtākais notikums bija dalība lielajā "Eirovīzijā" Vīnē, dziedātāja Atvara devās pelnītā atpūtā uz Taizemi. Šoreiz ...