Pēc 20 gadiem varētu atgriezties viens no visu laiku slavenākajiem politiskajiem seriāliem
Viens no visu laiku pazīstamākajiem ASV politiskajiem seriāliem “The West Wing” jeb Latvijā par “Rietumu spārnu” dēvētais seriāls pēc 20 gadu pārtraukuma varētu atgriezties uz ekrāniem. Par iespējamo atdzimšanu pēdējās dienās izteikušies vairāki oriģinālā seriāla aktieri.
Runas par atgriešanos no jauna uzjundīja 30. septembrī, kad aktieris Bredlijs Vitfords saņēma zvaigzni Holivudas Slavas alejā. Pasākums pārvērtās arī par nelielu “Rietumu spārna” atkalapvienošanos – Vitfordam pievienojās Mārtins Šīns, Dulē Hils, Mērija Makkormaka un Džošua Malina.
Vitfords, kurš septiņu sezonu garumā atveidoja Baltā nama administrācijas vadītāja vietnieku Džošu Laimenu, atzinis, ka seriāls varētu atgriezties ierobežota seriāla jeb miniseriāla formātā. Viņš pauda, ka mēģinās pierunāt “Rietumu spārns” radītāju un scenāristu Āronu Sorkinu ķerties pie jaunām sērijām. Arī Dulē Hils, kurš seriālā atveidoja prezidenta palīgu Čārliju Jangu, ir gatavs atgriezties. Aktieris norādījis – ja Sorkins uzrakstīs jaunu stāstu, viņš būšot gatavs piedalīties un, viņaprāt, līdzīgi rīkotos arī pārējie aktieri.
Tomēr pagaidām seriāla turpinājums nav oficiāli apstiprināts, lai gan interese par iespējamo atgriešanos gan nav radusies tikai tagad. Jau pēc seriāla 25 gadu jubilejas pasākuma Baltajā namā 2024. gadā Sorkins atzina, ka, atkal nonākot Baltajā namā, viņam radušās vairākas idejas jaunām epizodēm.
“Rietumu spārns” televīzijā debitēja 1999. gadā un tika demonstrēts līdz 2006. gadam. Septiņās sezonās seriāls sekoja izdomātā ASV prezidenta Džosajas Bārtleta administrācijas darbam Baltajā namā – sākot ar politiskajām krīzēm un vēlēšanu cīņām un beidzot ar ārpolitiku un darbinieku personiskajām attiecībām. Prezidentu Bārtletu atveidoja Mārtins Šīns.
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Seriāls savulaik kļuva par vienu no visaugstāk novērtētajām politiskajām drāmām ASV televīzijas vēsturē. “Rietumu spārns” saņēmis 95 “Emmy” nominācijas un 26 uzvaras. Četrus gadus pēc kārtas – no 2000. līdz 2003. gadam – tas ieguva arī galveno balvu kā gada labākais dramatiskais seriāls.