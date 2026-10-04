Karalienes Elizabetes II frizieris atklāj, kā tapa viņas nevainojamais matu sakārtojums
Karaliene Elizabete II sabiedrībā gandrīz vienmēr parādījās ar nevainojami ieveidotu frizūru, un viens no cilvēkiem, kas gadiem palīdzēja radīt viņas atpazīstamo tēlu, bija skotu frizieris Īans Kārmaikls.
Sarunā ar žurnālu “Woman & Home” Kārmaikls atklājis, ka darbs ar karalieni bijis ļoti personisks un prasījis lielu savstarpēju uzticēšanos.
“Tas bija ļoti intīms darbs, un droši vien nebija daudz cilvēku, kuri drīkstēja viņai pieskarties tik ikdienišķā veidā, jo karalienei vienkārši nepieskārās,” sacījis frizieris. Viņš piebildis, ka vienmēr izjutis lielu pagodinājumu, taču vienlaikus labi apzinājies savu vietu.
Kārmaikls stāstījis, ka Elizabete II viņam ļoti uzticējusies. Friziera darbs nozīmēja arī neparasti ciešu piekļuvi monarhei laikā, kad lielākajai daļai pils darbinieku šāda fiziska tuvība nebūtu pieļaujama.
Karaliene savu matu sakārtojumu gadu gaitā mainīja reti. Parasti mati tika izmazgāti, pēc tam ieveidoti ar ruļļiem, bet reizēm izmantots arī īpašs līdzeklis sudrabainam tonim un papildu spīdumam.
Covid-19 pandēmijas laikā, kad ierastais frizieris karalieni apmeklēt nevarēja, rūpes par viņas matiem uzņēmās ilggadējā garderobes pārzine un uzticības persona Andžela Kellija.
Kellija iepriekš atklājusi, ka no 2020. gada marta viņa katru nedēļu mazgājusi, ieveidojusi un nepieciešamības gadījumā arī apgriezusi karalienes matus. Viņas komanda šo improvizēto frizētavu iesaukusi par “Kelly’s Salon”. Sākumā uzdevums neesot bijis viegls. Kellija atcerējās, ka pirmajās nedēļās no satraukuma viņai trīcējušas rokas, savukārt pati karaliene devusi ļoti konkrētus norādījumus par to, kā pareizi ievietot matu ruļļus.
Vēlāk Elizabete II kļuvusi prasīgāka un nekautrējusies norādīt, ja kaut kas darīts nepareizi. Kellija jokojusi, ka pēc šādām frizēšanas reizēm viņai bijis nepieciešams džins ar toniku, bet reizēm – pat vesela pudele. Īpaši saspringtas bijušas reizes, kad karalienei publiski bija jāparādās bez cepures, tostarp tradicionālajā Ziemassvētku uzrunā, jo tad frizūrai bijis jāizskatās nevainojami un “nebija, kur paslēpties”.
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