"Pēc tam nevajag sūdzēties, ka viss ir slikti!" Dziedātāja Elīna Fūrmane atklāj, kāpēc devusies balsot
Savu pilsoņa pienākumu 15. Saeimas vēlēšanās sestdien izpildījusi arī dziedātāja Elīna Fūrmane, kura aicina iedzīvotājus būt aktīviem un doties pie vēlēšanu urnām, lai vēlāk nebūtu jāsūdzas par to, ka valstī kaut kas nav kārtībā.
Intervijā pie vēlēšanu iecirkņa Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 4, mūziķe atzina, ka iepriekš ne vienmēr izmantojusi iespēju balsot, jo ilgu laiku uzturējusies ārpus valsts robežām. Lai gan arī ārzemēs viņa mēģinājusi piedalīties vēlēšanās, tomēr katru vēlēšanu gadu tas nav izdevies.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
"Šoreiz es nāku tāpēc, ka tagad es esmu šeit, un neatdosim Latviju citiem, paturēsim Latviju sev," savu motivāciju atdot balsi skaidroja Fūrmane.
Dziedātāja atklāja, ka izdarīt izvēli, par kuru politisko spēku balsot, viņai neesot bijis grūti. Vienlaikus viņa aicināja arī citus doties balsot.
"Nāciet ārā, balsojiet. Šodien ir pēdējā diena, un to vajag izdarīt. Un pēc tam nevajag sūdzēties, ka viss ir slikti. Nāciet ārā!" aicināja Fūrmane. Tāpat viņa iedrošināja rīdziniekus, norādot, ka konkrētajā iecirknī Krišjāņa Barona ielā lielu rindu nav un balsošanas process norit raiti.