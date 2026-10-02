Atklāts, kas izdzēsa aktiera Čada Lova 13 gadus vecās meitas dzīvību
Dažas dienas pēc tam, kad aktieris Čads Lovs paziņoja par savas 13 gadus vecās meitas Fionas nāvi, kļuvusi zināma arī traģēdijas oficiāli noteiktā būtība. Līdz šim ģimene par notikušā apstākļiem publiski nerunāja, vien savā paziņojumā uzsvēra, ka zaudējums viņus ir satriecis.
Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperta datubāzē norādīts, ka Fiona Lova mirusi pašnāvībā. Viņa nomira slimnīcā.
Čads Lovs un viņa ģimene par meitenes nāvi paziņoja otrdien, taču sākotnēji nāves iemeslu neatklāja. “Mēs esam salauzti par šo zaudējumu,” ģimene paziņoja, Fionu raksturojot kā mīlošu, gudru un radošu meiteni, kurai ļoti paticis dejot.
“Viņu dievināja māsas, un vecāki viņu ļoti mīlēja. Patiesībā viņa bija mūsu dzīves gaisma,” teikts ģimenes paziņojumā.
Čads Lovs ar sievu Kimu Peinteri audzina trīs meitas. Fiona bija viņu vidējais bērns – vecākā meita Meibela piedzima 2009. gadā, Fiona – 2012. gadā, bet jaunākā meita Niksija – 2016. gadā.
58 gadus vecais Čads Lovs ir aktiera Roba Lova jaunākais brālis. Viņš pazīstams ar lomām seriālos “Life Goes On” un “Pretty Little Liars”, kā arī savulaik saņēmis “Emmy” balvu.
Ģimenei pēdējais laiks bijis īpaši smags. Iepriekš viņi zaudēja savu māju postošajos Palisades ugunsgrēkos Kalifornijā. Čads Lovs sociālajos tīklos bija publiskojis foto un video ar izpostīto īpašumu.
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Pēc Fionas nāves ģimene lūgusi sabiedrību respektēt tās privātumu un devusi norādi arī uz palīdzības iespējām cilvēkiem, kuri nonākuši emocionālā krīzē.