Aktrises Hales Berijas bijušais vīrs viņu apsūdz 12 gadus vecā dēla žņaugšanā
Holivudas aktrise Hale Berija nonākusi smaga ģimenes konflikta centrā. Viņas bijušais vīrs, franču aktieris Olivjē Martiness, tiesā apgalvo, ka Berija fiziski vardarbīgi izturējusies pret abu 12 gadus veco dēlu Maseo, tostarp kāda strīda laikā satvērusi viņu aiz kakla un žņaugusi.
60 gadus vecais Martiness Losandželosas apgabala tiesā vērsies ar lūgumu piešķirt viņam vienpersonisku aizgādību pār dēlu un noteikt pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
Tiesas dokumentos Martiness apgalvo, ka incidents noticis 26. septembrī. Pēc viņa versijas, 60 gadus vecā Berija strīda laikā esot uzlēkusi dēlam virsū, aplikusi rokas ap viņa kaklu un viņu žņaugusi. Martiness arī apgalvo, ka tas neesot bijis vienīgais šāda veida incidents. Viņš tiesai norādījis uz citiem iespējamas fiziskas, verbālas un emocionālas vardarbības gadījumiem pēdējo gadu laikā.
Losandželosas apgabala tiesnesis ceturtdien apmierināja daļu Martinesa prasības un izdeva pagaidu aizsardzības rīkojumu. Vienlaikus uz laiku mainīta līdzšinējā kārtība, kādā Berija var tikties ar dēlu. Aktrisei pagaidām atļauts satikt Maseo noteiktās dienās un laikos, saglabājot iespēju mātei un dēlam turpināt sazināties.
Savukārt Martinesa prasība noteikt Berijai alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanas kontroli tikšanās laikā ar bērnu netika apmierināta – tiesnesis norādījis, ka šādam ierobežojumam nav iesniegts pietiekams pamatojums.
Pagaidu rīkojums būs spēkā līdz 16. oktobrī, kad paredzēta nākamā tiesas sēde.
Aktrises advokāte Marina Beka Martinesa apgalvojumus nosaukusi par pilnīgi nepamatotiem un apzināti maldinošiem. Berijas puse savukārt pārmet Martinesam ilgstošu tiesas rīkojumu neievērošanu un iejaukšanos bērnam nepieciešamajā terapeitiskajā un izglītības atbalstā. Aktrises advokāte norāda, ka Berija turpinās aizstāvēt dēla intereses un rūpēties par viņam nepieciešamo atbalstu.
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Publiskotās abu bijušo laulāto īsziņas liecina, ka pēc 26. septembra strīda Berija Martinesam rakstījusi, ka jūtas ļoti slikti par notikušo. Vienlaikus viņa aprakstījusi sarežģītas attiecības ar dēlu un sūdzējusies par viņa uzvedību. Šīs ziņas pašas par sevi neapstiprina Martinesa izvirzītos apgalvojumus par fizisku vardarbību.
Berija un Martiness iepazinās filmas “Dark Tide” uzņemšanas laikā un apprecējās 2013. gada jūlijā. Dažus mēnešus vēlāk pasaulē nāca viņu dēls Maseo.
2015. gadā pēc aptuveni diviem laulībā pavadītiem gadiem pāris paziņoja par šķiršanos, taču laulības šķiršanas process ievilkās gandrīz astoņus gadus. Tas tika pabeigts 2023. gadā, abiem vienojoties par kopīgu juridisko un fizisko aizgādību pār dēlu. Berijai tika noteikts arī pienākums maksāt Martinesam 8000 ASV dolāru mēnesī bērna uzturlīdzekļos, kā arī segt daļu citu ar dēlu saistīto izdevumu.
Bijušo laulāto domstarpības par bērna audzināšanu turpinājās arī pēc šķiršanās. 2024. gadā abi piekrita apmeklēt kopīgas vecāku konsultācijas, lai risinātu konfliktus par Maseo audzināšanu.
Berijai ir arī 18 gadus veca meita Nāla no iepriekšējām attiecībām ar modeli Gabrielu Obrī.