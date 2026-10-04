Anna Hetaveja atklāj, ko vēlas vairāk nekā "Oskara" balvu
“Oskars” daudziem aktieriem ir karjeras augstākā virsotne, taču Annai Hetavejai šobrīd ir kāda cita vēlēšanās. Viesojoties Džimija Felona šovā, aktrise atklāja savu negaidīto izvēli.
Aktrise Anna Hetaveja pārsteigusi, atklājot, ko izvēlētos, ja viņai būtu jāizšķiras starp vēl vienu “Oskara” balvu un savas iecienītās basketbola komandas Ņujorkas “Knicks” uzvaru NBA čempionātā.
30. septembrī Hetaveja viesojās Džimija Felona sarunu šovā, kur stāstīja par savu jauno filmu “Verity”. Tomēr saruna drīz vien pievērsās aktrises mīlestībai pret basketbolu un Ņujorkas “Knicks”. Raidījuma vadītājs pārsteidza Hetaveju, uzdāvinot viņai “Knicks” kreklu ar komandas spēlētāja Odžija Anunobija autogrāfu. Aktrise par dāvanu bija sajūsmā un turpat studijā kreklu arī uzvilka. Komanda bija sarūpējusi dāvanas arī viņas gaidāmajam mazulim, kā arī kartīti ar Anunobija parakstu.
Vēlāk Felons aktrisei uzdeva visai āķīgu jautājumu – ko viņa izvēlētos: iegūt vēl vienu “Oskaru” vai redzēt Ņujorkas “Knicks” vēlreiz triumfējam NBA čempionātā? Izvēle Hetavejai nebija viegla. Aktrise brīdi apdomājās, tomēr galu galā izvēlējās vēl vienu “Knicks” čempionu titulu.
Hetavejas kontā jau ir viens “Oskars” – 2013. gadā aktrise saņēma Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākā otrā plāna aktrise par lomu mūziklā “Nožēlojamie” (“Les Misérables”).
Hetavejas aizraušanās ar “Knicks” kļuvusi arī par jautru sarunu tematu viņas fanu vidū. Pēc filmas “Sātans Pradas brunčos 2” iznākšanas komanda izcīnīja 13 uzvaras pēc kārtas. Filmā redzama aina, kurā Hetavejas atveidotā varone parādās kopā ar “Knicks” zvaigzni Karlu Entoniju Taunsu. Tas faniem licis jokot, ka tieši aktrise komandai atnesusi veiksmi.
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Hetaveja neslēpj – vēl viens “Knicks” čempionu tituls sagādātu viņai milzīgu prieku.