Pēc skaļās tiesas ar Džoniju Depu viss mainījies. Ambera Hērda parāda savu jauno dzīvi Spānijā
Kopš skandalozās tiesvedības ar bijušo vīru Džoniju Depu pagājuši vairāki gadi. Aktrise Ambera Hērda tagad ļāvusi nedaudz ielūkoties savā jaunajā, mierpilnākajā dzīvē Spānijā.
Ambera Hērda vietnē “Instagram” publicējusi fotogrāfiju no vakariņām Žironā. Attēlā viņa redzama, rūpīgi pētot iespaidīgu vīnu karti.
Kā vēsta “MailOnline”, aktrise apmeklējusi restorānu “El Celler de Can Roca”, kam piešķirtas trīs “Michelin” zvaigznes. Fotogrāfijā aktrise redzama smaidām, bet publikācijai viņa pievienojusi vien īsu komentāru: "Lūk, šāda vīnu karte ir manā gaumē."
Spānijā dzīvo klusu un privātu dzīvi
Fani par aktrises jauno ierakstu bija sajūsmā. "Ir brīnišķīgi redzēt tevi laimīgu un baudām dzīvi. Tu to esi pelnījusi, Ambera," rakstīja viens sekotājs. "Esmu tik priecīgs redzēt tevi laimīgu!" piebilda otrs, savukārt trešais komentēja: "Jūs starojat, Hērdas kundze!"
"Brīnišķīgi redzēt, ka tu izbaudi dzīvi, Ambera," rakstīja vēl kāds sekotājs.
Lai gan vakariņas tika ieturētas Žironā, Hērda dzīvo Madridē. Uz Spāniju viņa pārcēlās pēc 2022. gadā noslēgtās tiesvedības ar bijušo vīru Džoniju Depu. Aktieris 2019. gadā iesūdzēja Hērdu tiesā par neslavas celšanu saistībā ar viņas 2018. gada decembrī laikrakstā “The Washington Post” publicēto rakstu. Tajā aktrise sevi raksturoja kā "publisku personu, kas pārstāv ģimenes vardarbības upurus", taču bijušā vīra vārdu neminēja. Vēlāk Hērda iesniedza pretprasību.
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Džonijs Deps ar sievu Amberu Hērdu un meitu Liliju Rouzu Melodiju
Tiesvedībā uzvarēja Deps, savukārt viena no Hērdas pretprasībām tika apmierināta. Abas puses vēlāk spriedumus pārsūdzēja, bet 2022. gada decembrī panāca izlīgumu.
Kāds avots izdevumam “People” toreiz stāstīja, ka tiesvedība aktrisei radījusi ārkārtīgi lielu stresu un viņa vēlējusies sākt dzīvi no jauna. Avots piebilda, ka Hērda atguvusi enerģiju un pievērsusies tam, kas viņai sagādā prieku. 2024. gadā plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas, ka Hērda par 1,5 miljoniem eiro iegādājusies mājokli Madrides Čamartinas rajonā. Kāds apkārtnes iedzīvotājs vēlāk izdevumam “Daily Mail” stāstīja, ka aktrise ikdienā ģērbjas vienkārši un cenšas nepievērst sev uzmanību. Viņš arī apgalvoja, ka Hērda veiksmīgi iejutusies rajonā, kur dzīvo vairākas sabiedrībā pazīstamas personas un kaimiņi parasti respektē cits cita privātumu. Kad fotogrāfi aktrisei jautāja, vai viņa plāno palikt Spānijā, Hērda spāņu valodā atbildēja: "Jā, es tā ceru. Jā, man ļoti patīk šeit dzīvot."
Dalās ar nelieliem ieskatiem ģimenes dzīvē
Hērda audzina trīs bērnus – meitu Ūnu un dvīņus Agnesi un Oušenu. Par dvīņu nākšanu pasaulē aktrise publiski paziņoja 2025. gada maijā, Mātes dienā publicējot ierakstu vietnē “Instagram”. Hērda toreiz atzina, ka līdz ar jaunāko bērnu piedzimšanu viņas ģimene, kuru aktrise gadiem vēlējusies izveidot, beidzot ir pilnīga.
Ambera norādīja, ka jaundzimušie piepildījuši gan viņas ikdienu, gan sirdi. Hērda jau iepriekš stāstījusi, ka vēlējusies izveidot ģimeni bez partnera un pēc saviem ieskatiem. Par meitas Ūnas piedzimšanu viņa paziņoja 2021. gada aprīlī, līdz tam savus plānus par ģimenes pieaugumu paturot noslēpumā. Plašsaziņas līdzekļi informē, ka aktrise abas reizes bērnus sagaidījusi pasaulē ar surogātmātes palīdzību, jo viņai ir problēmas ar auglību.
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Pēdējā laikā aktrise sociālajos tīklos dalījusies arī ar fotogrāfijām no Halovīna, Pateicības dienas un kāda skriešanas pasākuma Madridē. Ar katru no šīm publikācijām viņa sniegusi nelielu, rūpīgi izvēlētu ieskatu savā ģimenes dzīvē.
Atgriezusies aktrises darbā
Jaunā dzīve Spānijā gan nenozīmē, ka Hērda būtu pilnībā atteikusies no aktrises karjeras. 2025. gadā pēc divu gadu pārtraukuma viņa atgriezās aktiermākslā, debitējot uz teātra skatuves Džeremija O. Harisa lugā “Spirit of the People” Viljamstaunas teātra festivālā. Pirms tam Hērdas pēdējā loma kino bija filmā “Aquaman and the Lost Kingdom”, kas iznāca 2023. gadā.