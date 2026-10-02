Maikls Duglass pēc 40 gadiem nāk klajā ar pārsteidzošu atzīšanos par romānu ar slavenu aktrisi: “Mēs melojām visai pasaulei”
Holivudas zvaigzne Maikls Duglass gadu desmitiem bija pieturējies pie viena un tā paša stāsta – starp viņu un kādu ļoti slavenu ekrāna partneri valdījusi spēcīga savstarpējā pievilcība, tomēr robeža nekad neesot pārkāpta. Tagad, 40 gadus vēlāk, aktieris atzinis, ka tā nav bijusi patiesība.
Savā jaunajā memuāru grāmatā “One Helluva Ride” 82 gadus vecais divkārtējais “Oskara” laureāts atklāj, ka filmas “Dēka ar akmeni” uzņemšanas laikā viņam izveidojās slepens romāns ar savu ekrāna partneri Ketlīnu Tērneri.
1984. gada piedzīvojumu filma kļuva par milzīgu hitu, bet Duglasa un Tērneres ekrāna ķīmija skatītājiem jau toreiz lika domāt, ka abu attiecības, iespējams, neaprobežojas tikai ar filmēšanas laukumu. Gadu gaitā abi gan to konsekventi noliedza. Viņi atzina, ka savstarpējā pievilcība bijusi ļoti spēcīga un abi daudz flirtējuši, taču apgalvoja, ka nekas vairāk neesot noticis.
Tagad Duglass memuāros raksta pavisam ko citu. “Tie bija meli,” atzīst aktieris, norādot, ka šo stāstu viņi uzturējuši aptuveni 40 gadus, lai pasargātu viņa toreizējo sievu Diandru Duglasu un dēlu Kameronu.
Duglass stāsta, ka, ierodoties uz filmas uzņemšanu Meksikā, viņš ar sievu jau bija šķīrušies, lai gan juridiski laulība vēl nebija izbeigta. Viņa un Tērneres savstarpējā pievilcība esot bijusi jūtama jau no pirmās tikšanās. ktieris atceras, ka attiecības neesot bijis īslaicīgs romāns. Vispirms viņi kļuvuši par draugiem, pēc tam – par kolēģiem un visbeidzot par mīļākajiem.
Pēc garām filmēšanas dienām abi devušies vakariņās vai pavadījuši laiku kopā ar pārējo komandu, bet vēlāk Duglass slepus devies uz Tērneres viesnīcas numuru. Par attiecībām neesot zinājis pat filmas režisors Roberts Zemeckis un abu kolēģis Denijs DeVito.
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Situācija mainījusies brīdī, kad Meksikā ieradusies Duglasa sieva Diandra kopā ar viņu tobrīd piecus gadus veco dēlu Kameronu. Pēc aktiera teiktā, Diandrai radušās aizdomas un viņa sarunā ar Tērneri likusi saprast, ka viņa un Duglass joprojām ir precējušies. Tas licis Tērnerei atkāpties, jo viņa nevēlējusies iejaukties ģimenē.
Duglass nolēmis attiecības pārtraukt un atgriezties pie sievas galvenokārt dēla dēļ. Aktieris atceras, cik smagi pats bērnībā pārdzīvojis savu vecāku šķiršanos, un nevēlējies, lai ko līdzīgu piedzīvotu Kamerons. Tomēr laulību tas ilgtermiņā neglāba. Duglass un Diandra vēlāk izšķīrās, bet kopš 2000. gada aktieris ir precējies ar aktrisi Ketrīnu Zetu-Džonsu.
Savukārt ar Tērneri Duglass pēc “Dēka ar akmeni” vēl vairākkārt strādāja kopā. Abi filmējās turpinājumā "Nīlas dārgakmens”, 1989. gada filmā “Rouzu ģimenes karš”, bet 2021. gadā atkal satikās seriālā “The Kominsky Method”.
Duglass norāda, ka viņu draudzība saglabājusies līdz pat mūsdienām. Pirms abu senā romāna publiskošanas memuāros viņš esot arī pajautājis Tērnerei atļauju šo stāstu beidzot izstāstīt.