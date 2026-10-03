"Es priecātos, ja man būtu iespēja atgriezties..." Ko tagad dara Dzintars Čīča?
Trīsdesmit trīs gadus vecais dziedātājs Dzintars Čīča jau vairākus gadus dzīvo Lielbritānijā un neslēpj, ka būtu priecīgs, ja rastos iespēja atgriezties mājās uz palikšanu. Taču, kamēr tas nav iespējams, viņš savus fanus Latvijā gatavojas priecēt ar koncertiem.
Skatītāji Dzintaru iepazina vēl bērnībā – deviņu gadu vecumā viņš kļuva par konkursu "Putnu bērni" un "Jaunās zvaigznes" laureātu, bet 12 gadu vecumā ar dziesmu "Tu esi vasarā" uzvarēja Latvijas atlasē pirmajai "Bērnu Eirovīzijai" un pārstāvēja Latviju starptautiskajā konkursā Dānijā.
Tagad Čīča ir divu bērnu tēvs, jau septiņus astoņus gadus dzīvo Lielbritānijā un dzimtenē ciemojas apmēram reizi gadā. “Tā nebija plānots. Sākumā biju atbraucis ciemos pie māsas, un vēlāk sanāca tā, ka izlēmu doties uz Angliju,” vaicāts, kāpēc nolēmis mainīt dzīvi, žurnālam "Kas Jauns" stāsta Dzintars. Viens no būtiskākajiem iemesliem bijusi stabilitātes sajūta. Latvijā viņš tolaik neesot saskatījis pietiekami stabilas darba un koncertēšanas iespējas, turklāt bijis gatavs izmēģināt dzīvi citā valstī.
Sākotnēji gan dzīve Anglijā nebija vienkārša. “Es neteikšu, ka labi pārvaldīju angļu valodu. Es sapratu, bet nerunāju. Taču, kad esi uz vietas, saproti, ka tev tā ir jāiemācās,” viņš saka. Pirmajos gados viņš strādājis globālās tirdzniecības platformas "Amazon" noliktavā, bet vēlāk atradis nodarbi, kas iepatikusies daudz vairāk. Jau aptuveni trīs gadus Dzintars nodarbojas ar automašīnu transportēšanu – viņš savāc spēkratus no izsolēm un nogādā tos klientiem. “Sapratu, ka man labāk patīk braukt ar automašīnu. Ja es ar to varu arī nopelnīt, tad lieliski,” skaidro mūziķis.
Mūzika uz laiku apklususi
Latvijā Čīča savulaik bija ļoti pazīstams dziedātājs, taču vairāk nekā divus gadus viņa dzīvē mūzikas praktiski nebija. Viņš nedziedāja, neizvirzīja sev muzikālus mērķus un arī publiskajā telpā bija kļuvis daudz klusāks. “Es biju vienkārši atgājis no mūzikas. Dzīvē daudz kas bija mainījies, un man reāli nebija laika pat izvirzīt sev mērķus tieši mūzikā,” viņš atklāj. Tomēr pilnībā no mūzikas aiziet viņš nav spējis. “Mana vēlme vienmēr ir bijusi viena – koncertos satikt savus klausītājus, savus draugus, iepriecināt viņus ar savu dziedājumu. Tas nav tikai mērķis, bet arī mans pienākums un griba to darīt.” Viņš atzīst, ka tieši cilvēki, kuri joprojām gaida viņa uzstāšanos, ir viens no iemesliem, kāpēc mūzika viņa dzīvē saglabājusies. “Es sajūtu viņu enerģiju, to, ka esmu vajadzīgs un man ir jābūt mājās pie saviem klausītājiem.” Šo sajūtu Dzintars salīdzina ar attiecībām ar bērniem – arī tad, ja ilgāku laiku neesat redzējušies, mīlestība nekur nepazūd. “Jo ilgāks periods, jo vairāk ilgojies pēc viņiem. Tāpat man ir ar mūziku, tieši ar saviem klausītājiem.”
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Pēc šķiršanās – citāda dzīve
Pēdējos gados pārmaiņas skārušas arī Dzintara privāto dzīvi. 2024. gadā viņš izšķīrās no savas dzīvesbiedres Samantas, ar kuru attiecībās dzimuši divi bērni – Gabriela un Markuss. Par privāto dzīvi dziedātājs ilgāku laiku nevēlējās runāt plašāk. “Ir reizes, kad tu iekšēji jūti – gribas vienkārši klusumu, privātumu. Šī bija viena no tām reizēm, kad es nevēlējos neko publisku,” viņš skaidro.
Tagad ģimenes dzīve sakārtojusies, Dzintars atklāj žurnālam "Kas Jauns". “Paldies Dievam, man ir dzīves partnere Anta, ar kuru dzīvoju kopā nu jau vairāk nekā divus gadus. Esmu pilnīgi apmierināts ar savu dzīves ritējumu.” Savukārt bērni lielākoties uztiras Latvijā, tāpēc Dzintars cenšas pielāgoties viņu grafikam. Reizēm viņš dodas uz Latviju pie bērniem, citkārt Gabriela un Markuss ir Anglijā. Viņam īpaši svarīgi, lai bērni nezaudētu saikni ar savu izcelsmi. “Man bija tāds nosacījums, ka bērniem ir jāmāk gan latviešu, gan romu valoda. Meitiņa jau septiņu gadu vecumā brīvi runā abās valodās. Arī puika ir meitas pēdās. Neaizmirst savu dzimto valodu un arī tās valsts valodu, kurā esam piedzimuši un kur ir mūsu mājas,” viņš stāsta.
Boksu nomaina pret fitnesu
Ar sportu Dzintaram ir sena saikne. Savulaik "Kas Jauns" jau rakstīja, kā 18 gadu vecumā dziedātājs aizrāvās ar boksu, svaru zāli un rūpējās par savu fizisko formu. Toreiz viņš žurnālam pozēja boksa cimdos un atklāja, ka sportam viņa dzīvē ir īpaša vieta.
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Gadiem ejot, bokss uz kādu laiku palicis otrajā plānā, taču interese par cīņas sportu nav zudusi. Šobrīd Dzintars vairāk pievērsies fitnesam un regulāri apmeklē sporta zāli. “Boksā šobrīd neesmu tik aktīvs, lielākoties nodarbojos ar fitnesu. Man ir mērķis nākamgad piedalīties sacensībās. Vēlos to izjust, vēlos sev vairāk motivācijas.” Ja rastos iespēja piedalīties kādā cīņu šovā, arī šādu piedāvājumu Dzintars būtu gatavs apsvērt. “Man patīk viss, kas saistīts ar sportu, ar cīņas sportu. Ja neesmu zālē, tad mājas apstākļos mēģinu uzturēt sevi formā.”
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Anglijā stabila dzīve
Lai gan Anglijā Dzintaram izveidojusies stabila dzīve, viņš neuzskata, ka tur paliks uz visiem laikiem. Savulaik mūziķis kopā ar ģimeni dzīvoja Pīterboro, vēlāk pārcēlās uz Bostonu. Arī pēc šķiršanās no bērnu mātes Samantas Dzintars palika Anglijā un turpināja strādāt. Toreiz žurnālam "Kas Jauns" viņš atklāja, ka tieši šķiršanās bijis viens no iemesliem, kāpēc mainījies iepriekšējais plāns atgriezties Latvijā.
Tagad jau daudzi gadi pavadīti ārpus dzimtenes, un Dzintars stāsta, ka ārzemēs nekā būtiska netrūkstot. Arī Latvijas ēdiena viņam īpaši nekārojas. “Esmu diezgan pieticīgs cilvēks,” viņš saka. Tomēr Latvija viņam joprojām ir svarīga. “Protams, atgriežoties mājās, ir ļoti patīkama sajūta. Bet es arī saprotu, ka mana dzīve ir ārzemēs. Negribas vienkārši tā atstāt to, kas gadiem ir panākts,” Dzintars ir reālists. “Esmu sapratis vienu lietu – nevajag neko ieplānot. Lai tas viss notiek organiski,” viņš komentē, jautāts par nākotni. Vienlaikus iespēju kādreiz atgriezties pavisam Čīča neizslēdz. “Es būtu priecīgs, ja man būtu iespēja atgriezties mājās uz palikšanu, bet nevēlos kaut ko ieplānot, kas nav manos spēkos. Kā Dieviņš būs lēmis, tā arī būs.”
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