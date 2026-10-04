Princeses Annas znots Maiks Tindals atklāti par tēva dzīves pēdējām dienām: "Tas bija briesmīgi"
Maiks Tindals, kurš ir precējies ar karaļa māsasmeitu Zāru Tindalu, paziņojis par sava tēva Fila nāvi. Pēc 20 gadus ilgas cīņas ar Parkinsona slimību viņš 80 gadu vecumā aizgājis mūžībā.
Bijušais Anglijas regbija izlases spēlētājs Maiks Tindals atklāti pastāstījis par sava tēva Fila dzīves pēdējām dienām. Viņa tēvs nomira septembra vidū pēc 20 gadus ilgas cīņas ar Parkinsona slimību.
47 gadus vecais Maiks ir labdarības organizācijas “Cure Parkinson’s” patrons un jau gadiem palīdz vākt līdzekļus Parkinsona slimības izpētei. Šo slimību viņš raksturojis kā "nežēlīgu". Viņš jau agrāk stāstījis par postošo ietekmi, kādu tā atstāja uz tēvu, kā arī slavējis savu māti Lindu par rūpēm, ko viņa veltīja vīram.
Podkāstā “The Good, The Bad and the Rugby” Maiks, kurš ir princeses Annas znots, atzina, ka pēc īpaši smagiem pēdējiem trim mēnešiem tēva aiziešana zināmā mērā bijusi atvieglojums. "Bija briesmīgi uz to skatīties," viņš sacīja. Pēc tam Maiks pievērsās arī jautājumam par eitanāziju: "Ikviens, kurš balsoja pret eitanāziju, nav pieredzējis, kā ir noskatīties, ka tavs tēvs, kuru tik ļoti apbrīno, piedzīvo tādas ciešanas, kādas nācās pārciest manam tēvam. Tas nav godīgi."
Sarunā ar podkāsta vadītājiem Aleksu Peinu un Džeimsu Haskelu Maiks stāstīja, ka Parkinsona slimības dēļ viņa tēvs vairs nespēja pilnībā iztaisnot ķermeni, jo slimība bija izraisījusi mugurkaula izliekumu. "Viņam tika veikta nopietna muguras operācija, un ikviens, kurš redzēja manu tēvu, zināja, ka viņš bija saliecies uz priekšu. Viņš nespēja iztaisnoties un nevarēja pacelt galvu," stāstīja Maiks.
Slimība izraisīja arī citus veselības sarežģījumus. "Tai līdzi nāca arī problēmas ar uzturu un zarnu darbību. Jau pirms astoņiem gadiem viņam bija zarnu nosprostojums, kura dēļ bija nepieciešama operācija, un uz operāciju galda viņš gandrīz nomira. Pēc tam viņš nolēma parakstīt dokumentu par neatdzīvināšanu. Tāpēc, kad jūnijā viņš atkal nonāca slimnīcā ar zarnu nosprostojumu, situācija jau no paša sākuma bija ļoti smaga. Tomēr viņam kaut kā izdevās tikt galā. Mums trīs reizes zvanīja un teica: ‘Jums jābrauc šurp, jo šī varētu būt viņa pēdējā diena.’ Bet katru reizi, kad ierados, viņš sēdēja krēslā... Sīksts vecs ziemeļnieks."
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Maiks atzina, ka tuvinieka zaudējuma brīdī ir viegli domāt tikai par savām sajūtām.
"Ir tik viegli būt savtīgam un teikt: ‘Es negribēju, lai viņš aiziet.’ Taču, manuprāt, viņš nodzīvoja lielisku dzīvi. Viņš mums neko nebija parādā."
Septembra sākumā Anglijas un Velsas parlamenta deputāti noraidīja likumprojektu, kura mērķis bija legalizēt asistētu nāvi. Likumprojekts paredzēja, ka pieaugušie Anglijā un Velsā, kuriem atlicis dzīvot mazāk par sešiem mēnešiem, varētu lūgt palīdzību dzīves izbeigšanai. Šādam lēmumam būtu nepieciešams divu ārstu un ekspertu komisijas apstiprinājums. Pārstāvju palātā vairāk nekā četras stundas ilgušajās debatēs izskanēja emocionālas runas gan par, gan pret likumprojektu. Tas tika noraidīts ar 16 balsu pārsvaru – pret balsoja 286 deputāti, bet par – 270.