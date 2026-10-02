Šovā "Četri uz koferiem" saimniecības namatēvs latviešu slavenībām izsaka pārsteidzošu piedāvājumu - pārcelties uz Armēniju
Šova “Četri uz koferiem” ceļotāji Armēnijā nonāk pie ģimenes saimniecības, kur no pašu audzētiem augļiem top tradicionāli gardumi. Viesus sagaidīja ne tikai plaša degustācija, bet arī iespēja pašiem izmēģināt spēkus saldumu gatavošanā.
Andris Daugaviņš saimniekiem uzreiz paziņo, ka ir dzirdējis par viņu ražotajiem pasaulē labākajiem saldumiem. Saimniecībā žāvē arbūzus, vīnogas, ķiršus un citus augļus, izmantojot arī ar saules enerģiju darbinātas iekārtas. Taču ar degustāciju vien ceļotāju viesošanās nebeigsies. Četrotne ķersies pie tradicionālā armēņu garduma sudžuka jeb čurčhelas gatavošanas. Darbs izrādīsies daudz sarežģītāks, nekā sākumā varētu šķist – vīnogu masa jāgatavo stundām ilgi, bet rieksti ar rokām jāsaver uz diega.
Tieši pēdējā uzdevuma veikšanai Andris atradīs iemeslu nepiedalīties. “Es nevēršu, jo man nav brilles. Es neredzu, es vienkārši neredzu. Es sev pirkstus saduršu,” saka Daugaviņš. Kamēr pārējie strādā, Justs, Indra un Monta nepalika bez komentāriem par Andra izvēli. Tikmēr saimniecības namatēvs būs tik apmierināts ar viesu paveikto, ka aicinās viņus pat pārcelties uz Armēniju: “Jums viss sanāk kā armēņiem. Varat šeit pārvākties!”
Lai nogaršotu pašu pagatavoto sudžuku, gan būs jāapbruņojas ar pacietību – gardumam vēl būs nepieciešamas vairākas dienas, lai tas pienācīgi izžūtu.