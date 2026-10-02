"Dzelzs vilks" izziņo jaunu dziesmu un 35 gadu jubilejas koncertturneju
Grupa "Dzelzs vilks" izdod jaunu dziesmu "Mēs esam vilks" un aicina uz grupas 35. jubilejas turnejas "35 vilka gadi" koncertiem - no 17. oktobra septiņās Latvijas pilsētās.
1991. gadā Mālpilī dibinātās grupas “Dzelzs vilks” 35. gadskārta iesākusies neticami jaudīgi - otrreiz saņemta “Gamma” balva kā Latvijas gada rokgrupai, “iesildīta” pasaulslavenā amerikāņu rokgrupa “Palaye Royale”, tapusi programma ar kamerorķestri un pulcēts ievērojams klausītāju pulks vasaras festivālos.
Grupas "Dzelzs vilks" koncerts Liepājā 2025. gada augustā
2025. gada 8. augustā "Pegaza pagalmā" notika latviešu rokgrupas "Dzelzs vilks" koncerts, pulcējot šķietami nelielajā kultūrvietā Liepājas sirdī apmēram 450 ...
“Mēs neapstājamies, jo nespējam palikt uz vietas – kustība un meklējumi ir mūsu pamatā,” saka grupas balss Juris Kaukulis. Mūziķis atklāj: “Šajā rudenī esam atlasījuši, mūsuprāt, interesantāko, kas vilka skaņu celiņos uzkrāts 35 gados un aicinām ikvienu doties emociju pilnā ceļojumā kopā ar mums!” Jubilejas koncertos vienā stāstā saplūdīs kopā dziedamās dziesmas no “Dzelzs vilka” klasikas, jaudīgas atskaņas no grupas pirmsākumiem un jauna mūzika no topošā albuma.
Jubilejas koncertos izskanēs arī jaunākais “Dzelzs vilks” veikums – dziesma “Mēs esam vilks” no grupas topošā studijas albuma. “Janās dziesmas mūzika un vārdi iemieso mūsu šī brīža pasaules izjūtu – spītu, nepadošanos un kopības apjausmu,” par dziesmu saka tās autors Juris Kaukulis. Dziesmas ieskaņota studijās “TRU Music Studio” un studijā “Aleja”, mūzikas producenti – Gatis Zaķis un Reinis Kārkliņš.
“Mēs esam vilks” tapis arī mūzikas video (režija – Laura Rožkalne-Ozola), kurā kopā ar grupu bija aicināti piedalīties visdažādākie cilvēki, kuri viņu pašizpausmē jūt vilka garu. “Tik lielu cilvēku interesi par piedalīšanos mūsu video piedzīvojām pirmoreiz, saņēmām simtiem vēstuļu, un finālā filmēšanā sastapām īstenu, radošu vilku baru,” atklāj Juris Kaukulis.
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Turnejas "35 vilka gadi" koncerti:
- 17. oktobris, Valmieras kultūras centrs
- 23. oktobris, Slampes kultūras pils
- 24. oktobris, Jēkabpils tautas nams
- 28. oktobris, "Ulbrokas pērle"
- 7. novembris, Jelgava, “Melno cepurīšu balerija”
- 21. novembris, Cēsis, "The Art Ranch Dukuri"
- 28. novembris, Liepājas olimpiskā centra rožu zāle