Filmai "Uļa" radīta īpaša apģērbu kolekcija
Filmai "Uļa" radīta īpaša apģērbu kolekcija Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF) atbalstam.
FOTO: filmai "Uļa" radīta īpaša apģērbu kolekcija - daļa ienākumu tiks ziedota
Filmai "Uļa" radīta īpaša apģērbu kolekcija Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF) atbalstam.
No katra Viestura Kairiša filmai "Uļa" radītās apģērbu kolekcijas pirkuma 5 eiro tiks ziedoti Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam, turpinot Uļjanai Semjonovai nozīmīgo darbu Latvijas sporta veterānu atbalstam.
Latvijas Olimpiešu sociālais fonds Uļjanas Semjonovas dzīvē ieņēma īpašu vietu. Viņa ilgus gadus bija tā valdes priekšsēdētāja un aktīvi iesaistījās fonda darbā, palīdzot Latvijas sportistiem pēc profesionālās karjeras beigām. Filmas veidotāji ar kolekciju vēlas turpināt Uļai nozīmīgo darbu un pievērst plašāku uzmanību arī fonda darbībai.
"Uļa daudzus gadus vadīja fondu, un viņai patiesi rūpēja Latvijas sportisti un tas, kā viņiem klājas pēc aktīvā sporta gaitu beigām. Tāpēc ir ļoti patīkami redzēt, ka interese par Uļu šodien pārtop arī praktiskā atbalstā cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Domāju, ka Uļa par to būtu priecīga," saka Latvijas Olimpiešu sociālā fonda valdes loceklis Andris Kalniņš.
Kolekcijā iekļauta cepure, divu veidu hūdiji un T-krekls. Arī tās fotosesijā saglabāta cieša saikne ar basketbolu – fotogrāfa Filipa Šmita uzņemtajās fotogrāfijās redzami jaunie basketbolisti Helmuts Petrovičs, "Rīgas Ekselences Junioru" komandas spēlētājs, un Agija Krivicka, "RSU" komandas spēlētāja, piedalījusies arī filmā "Uļa", basketbola ainās spēlējot pretinieku komandas sastāvā.
"Man šis stāsts ir ļoti personisks. Mana mamma Baiba Berklava bija vairākkārtēja Eiropas un pasaules čempione ložu šaušanā un Uļu pazina personīgi. Pateicoties Uļai, viņa kā sporta veterāns arī ir viena no LOSF mūža pabalsta saņēmējām. Tāpēc man ir īpaši svarīgi, ka ar šo kolekciju varam turpināt Uļas iesākto un, ziedojot fondā, palīdzēt citiem sportistiem," saka M50 īpašniece Elīna Berklava.
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Filmas veidotāji aicina ikvienu, kuru uzrunājis Uļas stāsts, atbalstīt Latvijas Olimpiešu sociālo fondu arī ar atsevišķu ziedojumu vietnē ziedolosf.lv. Kolekcija pieejama veikalā M50, Miera ielā 17, Rīgā, kā arī tiešsaistē m50.lv.