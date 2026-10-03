Divi gadi "TikTok" sarunās un viens liktenīgs randiņš: Kristīnes Lindenblates un viņas Dzintariņa mīlas stāsts
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kristīne Lindenblate un viņas mīļotais Dzintars ļauj ielūkoties savā kopdzīvē Norvēģijā un atklāj arī abu attiecību sākumu. Izrādās, viņu iepazīšanās stāsts sākās internetā - "TikTok", kur abi viens otru pazina jau krietni pirms pirmā īstā randiņa.
Kristīne Lindenblate un Dzintars stāsta, ka sākumā viņu komunikācija notikusi tikai sociālajos tīklos. Kristīne pat sākotnēji Dzintaru nobloķēja, lai gan vēlāk vairs īsti neatceras, kāpēc tas vispār noticis. Pēc tam komunikācija atjaunojusies, un abi "TikTok" sarakstījušies pat divus vai trīs gadus.
Dzintars atzīst, ka Kristīne viņam sākotnēji iepatikusies ne tikai vizuāli, bet arī ar savu komunikāciju. Viņš īpaši izceļ viņas inteliģenci, gudrību un pieklājību. Lai gan Kristīne iepriekš esot domājusi, ka internetā nekad neiepazīsies ar cilvēku nopietnām attiecībām, dzīve pierādījusi pretējo. Pēc ilgās virtuālās pazīšanās abi beidzot sarunājuši randiņu. Tikšanās notikusi klātienē, un pēc tās Kristīne un Dzintars sākuši pavadīt kopā arvien vairāk laika.
Abi atzīst, ka ilgā komunikācija internetā radījusi sajūtu, it kā viņi viens otru pazītu jau sen. Tāpēc pāreja no "TikTok" sarunām uz attiecībām klātienē abiem šķitusi pārsteidzoši dabiska.