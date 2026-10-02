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Uzņēmējs Čiris atzīst, ka viņam ir vismaz trīs miljonu eiro lielas parādsaistības
Šovā “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” uzņēmējs Aivars Zvirbulis atklāj, ka viņa finanšu situācija nebūt nav vienkārša. Lai gan viņam ir ievērojamas parādsaistības, uzņēmējs nopelnīto lielākoties turpina ieguldīt savos projektos.
Sarunā ar Andri Buli uzņēmējs Aivars Zvirbulis jeb Čiris neslēpj, ka šobrīd ir vismaz trīs miljoni eiro parādos. Vienlaikus šīs saistības viņu īpaši nesatrauc, jo tām pretī ir zeme un citi ieguldījumi.
Čiris atzīst, ka viņa pieeja biznesam ir vienkārša – nopelnītais netiek vienkārši iztērēts, bet atkal ieguldīts attīstībā. Tieši tāpēc arī par spīti miljoniem eiro lielām saistībām viņš joprojām saglabājot miljonāra statusu.