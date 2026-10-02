Linda Leen izdod dziesmu “Ēdenes dārza pirmais koks” un aicina uz koncertu
Mūziķe Linda Leen izdod singlu “Ēdenes dārza pirmais koks” un aicina uz minialbumu triloģijas kulminācijas koncertu 17. oktobrī Rīgā, “Hanzas Peronā”.
Līdz ar albuma WAVES trešās daļas iznākšanu noslēgsies šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais romāns.
“Ēdenes dārza pirmais koks” ir oda brīvības un mīlestības saplūšanai. Pirmie tās asniņi uzdīga festivāla laikā, kur simtiem cilvēku vienojās dejā – plikām kājām karstā zemē, “bez pasēm, tituliem” un apreibināšanās, tikai ekstātisks prieks mūzikā un kustībā. Tā bija tāda kā cilts rituāla pieredze, dziļa pieņemšanas sajūta. Kur personiskais saplūst ar universālo. Un nu šī dziesma ir viens no triloģijas Waves noslēdzošās daļas skaņdarbiem, un vēl viena poēzija latviešu valodā,” par jauno mūziku stāsta Linda Leen.
No pirmā viļņa introspektīvās noskaņas un otrās daļas viegluma, siltuma un soul mūzikas ietekmēm līdz WAVES III / III – triloģijas noslēdzošajai, sātīgākajai nodaļai. 17. oktobra koncertā jaunā mūzika pirmo reizi skanēs līdzās abām iepriekš izdotajām triloģijas daļām, savienojot visus trīs WAVES viļņus vienā koncertprogrammā.
Koncertā skanēs gan jaunākās WAVES dziesmas, tostarp “Total Affection”, “Hold Me Close” un “Sugar Crash”, gan Lindas Leen klausītājiem jau labi zināmie skaņdarbi – “Magnētiskā vētra”, “Blue Monday”, “Uzar mani kā zemi” un citi. Kopā ar Lindu Leen uz skatuves būs jaunās mūzikas līdzradītāji Miķelis Putniņš (ģitāra), Rihards Lībietis (ģitāra), Kristians Priekulis (bass) un Rūdolfs Daņiļēvičs (sitaminstrumenti).
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WAVES skatuves scenogrāfija radīta īpaši šai koncertsērijai un gada laikā ceļojusi līdzi uz tās performances vietām Rīgā, Cēsīs, Ventspilī un Liepājā. Triloģijas noslēgumā tā atgriezīsies Rīgā – “Hanzas Peronā”. WAVES tapšanas laikā Linda Leen izdevusi arī savu pirmo grāmatu “Introversijas”, kuru būs iespējams iegādāties turpat koncertvietā. Pēc koncerta apmeklētāji aicināti arī uz autogrāfu tikšanos ar mākslinieci.
Pirmās divas WAVES daļas jau klausāmas populārākajās mūzikas straumēšanas platformās. Biļetes uz 17. oktobra koncertiem plkst.17.00 un plkst.20.00 “Hanzas Peronā” pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs.