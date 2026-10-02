Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana
Izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026" atklāšana mākslas muzejā "Zuzeum" 2026. gada 1. oktobrī.
FOTO: kuplā ļaužu pulkā mākslas muzejā "Zuzeum" atklāj rudens izstāžu sezonu
Ceturtdien, 1. oktobrī, mākslas muzejā "Zuzeum" notika izstādes "Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000-2026" atklāšana. Ar to arī muzejā atklāta rudens izstāžu sezona.
Izstādes “Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026” uzmanības centrā ir mūsdienu mākslinieces un viņu darbi, kas tapuši 21. gadsimta pirmajās divās desmitgadēs, veidojot savdabīgu šā laikposma kolektīvo biogrāfiju. Tajā apkopoti vairāk nekā 40 Latvijā, Baltijā un citviet pasaulē dzīvojošu mākslinieču darbi, kuru autores ir pārstāvētas Zuzānu kolekcijā. Izstādes ieceri rosinājis ievērojamais kolekcijā pārstāvēto mākslinieču skaits: kolekcija aptver vairāk nekā 500 autoru vārdus un darbus no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.
Mākslinieces: Anna Afanasjeva, Matilde Albuī, Flēra Birmane, Anna Ceipe, Anna Egle, Mārīte Guščika, Helēna Heinrihsone, Ieva Iltnere, Rasa Jansone, Inese Kalniņa, Edīte Karlsone, Alise Kaska, Frančeska Kirke, Sandra Krastiņa, Kristīne Krauze-Slucka, Sidži Krišnana, Anda Lāce, Kris Lemsalu, Agate Lielpētere, Kristīne Madjare, Sarmīte Māliņa (un Kristaps Kalns), Darja Meļņikova, Inga Meldere, Dzelde Mierkalne, Lauma Muižarāja, Katrīna Neiburga un Zane Zelmene, Aija Pole, Inta Ruka, Luīze Rukšāne, Līva Rutmane, Elza Sīle, Skuja Braden, Anastasija Sosunova, Līga Spunde, Rasa Šulca, Evita Vasiļjeva, Solveiga Vasiļjeva, Laura Veļa, Sabīne Vernere, Ieva Viese, Nele Zirnīte. Kuratore: Sņežana Krastjeva, līdzkuratore: Jevgēnija Hamudajeva, izstādes dizaina autore: Darja Meļņikova.