Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...
Būtiskas izmaiņas "Supernovā": šogad Eirovīzijas ceļazīmes likteni izšķirs tikai skatītāji
Cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Burgasā, Bulgārijā, turpinās žūrijas izvēlēti mākslinieki, taču līdz šim vērienīgākajā "Supernovas" finālā "Xiaomi Arēnā" uzvarētāju un Eirovīzijas ceļazīmes ieguvēju izšķirs tikai skatītāju balsojums, informēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) komunikācijas speciāliste Ilze Lujāne.
Šī gada 1. oktobrī noslēdzās dziesmu iesniegšana "Supernovas" atlasei, kopumā saņemot 125 pieteikumus. LTV Izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāja Agnese Štrause-Kubliņa norāda, ka pieteikumi iezīmē ļoti plašu muzikālo amplitūdu.
"Šogad konkurence būs sīva, jo starp pieteikumiem ir gan pieredzējuši un skatītāju iemīļoti mākslinieki, gan jaunpienācēji ar skaidrām ambīcijām. Priekšā atbildīgs atlases darbs, lai jau novembra beigās sabiedrība uzzinātu finālistus," skaidro Štrause-Kubliņa.
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Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.
Dalībniekus, kuri turpinās sacensību, sākotnēji izvēlēsies žūrija. Tā vērtēs ne tikai dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm, bet arī mākslinieku vokālās spējas, potenciālu konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū un iepriekšējos sasniegumus nozarē.
Būtiskas izmaiņas gaidāmas pašā konkursa kulminācijā – 6. februārī "Xiaomi Arēnā". Vienas tiešraides laikā norisināsies ne tikai lielais fināls, bet arī līdz šim nebijusi izšķirošā konkursa kārta jeb superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums.
Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt iepriekš saņemtās balsis tiks pilnībā anulētas, tādējādi nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju.
Šī gada maijā Latviju 70. Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē pārstāvēja dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā", otrajā pusfinālā ierindojoties 13. vietā. Eirovīzija arī šogad saglabāja milzu popularitāti visā pasaulē, sasniedzot rekordaugstu digitālo auditoriju – konkursa oficiālais saturs sociālajos medijos sezonas laikā kopumā pārsniedza 2,75 miljardus skatījumu.