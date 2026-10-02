Bruklins Bekhems slepus kaļ vērienīgus plānus - vēlas kļūt turīgāks par Deividu un Viktoriju Bekhemiem
Laikā, kad Bekhemu ģimenē turpinās nesaskaņas, Bruklins Bekhems arvien vairāk pievēršas savas karjeras veidošanai. Viņš vēlas pierādīt, ka spēj gūt panākumus arī pats saviem spēkiem, un, kā izrādās, ieceres nebūt nav pieticīgas.
Tiek vēstīts, ka Viktorijas un Deivida Bekhemu vecākais dēls Bruklins vēlas pats veidot savu profesionālo nākotni, un šajā ceļā viņam padomus sniedz sievastēvs – miljardieris Nelsons Pelcs. Kā vēsta žurnāls "Heat", 27 gadus vecajam Bruklinam sievastēvs palīdzot saprast, kurā virzienā attīstīt savu biznesu un kā slaveno uzvārdu un atpazīstamību pārvērst veiksmīgā zīmolā, vienlaikus izkļūstot no slavenās ģimenes ēnas.
"Bruklins saņem padomus no Nikolas tēva. Nelsons ieteicis, ka viņam vislabākās izredzes varētu būt, pievēršoties ikdienā lietojamu produktu radīšanai," stāsta kāds avots.
Pēc paziņas teiktā, sievastēvs mudinājis Bruklinu izmantot savu atpazīstamību, lai izveidotu plaša patēriņa preču zīmolu. Viens no pirmajiem šāda veida produktiem ir Bruklina radītā asā mērce “Cloud23”.
"Iecere ir izmantot savu atpazīstamību un vārdu, lai pārdotu vienkāršus, ikdienā pieprasītus produktus, piemēram, aso mērci, ko iespējams tirgot lielos apjomos, un pēc tam soli pa solim paplašināt produktu klāstu," norādījis avots. "Nelsons skaidrojis Bruklinam, ka šāds bizness varētu nodrošināt stabilus ienākumus un ar laiku palīdzēt zīmolam iegūt tik plašu atpazīstamību, ka nākamais loģiskais solis būtu restorānu tīkla izveide.” Arī pašam Bruklinam netrūkst ambīciju. Avoti apgalvo, ka viņa mērķis esot kļūt "turīgākam par saviem slavenajiem vecākiem".
Ziņas par Nelsona sniegtajiem biznesa padomiem izskan laikā, kad Bruklina attiecības ar vecākiem Deividu un Viktoriju Bekhemiem joprojām ir saspīlētas. Atsvešināšanās ievērojami pieauga, kad Bruklins šā gada sākumā izteica publiskus pārmetumus tuviniekiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt Bruklina sieva Nikola Pelca nesen izpelnījusies atzinību Venēcijas kinofestivālā. Saņemot "Uzlecošās zvaigznes" balvu, viņa tika pieteikta kā Nikola Bekhema. Tiek vēstīts, ka Viktorijai tas nav paticis. "Viņa nespēj atbrīvoties no sajūtas, ka Nikolas rīcība ir apzināti aprēķināta un atriebības vadīta. Neraugoties uz ģimenes konfliktu, Viktorija cenšas turpināt savu dzīvi, taču šo soli viņai uztver kā tīšu Nikolas provokāciju,” žurnālam "Heat" pastāstījis kāds ģimenei pietuvināts avots.
Kamēr nesaskaņas ģimenē joprojām nav rimušas, ir skaidrs, ka Bekhemu uzvārds turpina būt visa notiekošā centrā – neatkarīgi no tā, vai kāds no iesaistītajiem to vēlas vai ne.