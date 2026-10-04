"Harijam raksturīgi domāt tikai par sevi" - kas slēpjas aiz prinča jaunākās rīcības saistībā ar Diānu
Grāfa Čārlza Spensera grāmata par princesi Diānu no jauna uzjundījusi spriedzi britu karaliskajā ģimenē. Tagad atklātībā nākušas arī detaļas par to, kā šo ziņu uztvēruši Viljams un Harijs.
Princeses Diānas brāļa grāfa Spensera atklātie memuāri par mūžībā aizgājušo māsu turpina raisīt plašu rezonansi britu karaliskajā ģimenē arī nedēļu pēc to iznākšanas. Grāmatas "Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna" ("Swan Song: Diana, My Sister") tapšanu Spensers turējis noslēpumā – par to viņš nebija pastāstījis nevienam karaliskās ģimenes pārstāvim, pat ne saviem māsasdēliem princim Viljamam un princim Harijam.
Piedaloties grāmatas reklāmas pasākumos grāfs Spensers atklāja, ka Velsas princis un Saseksas hercogs par tās tapšanu uzzinājuši tikai īsi pirms visas sabiedrības. Abu brāļu reakcija uz šo ziņu bijusi ļoti atšķirīga. Kādā intervijā Spensers pastāstīja, ka Viljams uz ziņu par grāmatu neesot reaģējis vispār, savukārt Harijs tēvocim pajautājis, vai memuāros nav stāstu, kas varētu viņu "nostādīt neērtā situācijā".
Komentējot notikušo podkāstā “Pod Save the King”, izdevuma “The Mirror” karaļnama ziņu redaktors Rasels Maijerss pauda uzskatu, ka šāda atbilde atklāj Harija "savtīgo" pusi. Savukārt Viljams, viņaprāt, par notikušo ir "ārkārtīgi sarūgtināts".
Prinči Viljams un Harijs satiekas princeses Diānas skulptūras atklāšanas ceremonijā
"Viljams izjūt ļoti lielas skumjas. Padomājiet, cik daudz cilvēku viņam ir likuši vilties – viņa brālis, brāļasieva un tagad arī tēvocis," izteicās Maijerss. "Man šķita visai zīmīgi, ka grāfs Spensers par grāmatu bija pastāstījis abiem – gan Viljamam, gan Harijam –, bet Harijs bija vienīgais, kurš reaģēja diezgan savtīgi, jautājot: ‘Vai tur par mani ir kaut kas tāds, par ko man būtu jāuztraucas?’"
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Zinu, ka Viljams nav atbildējis [grāfam Spenseram] un ir ārkārtīgi sarūgtināts par notikušo. Daudz tiek runāts par paaudzēs uzkrātām dusmām un aizvainojumu," turpināja Maijerss.
Spensera grāmatā pieminēti abi savstarpēji atsvešinājušies brāļi. Autors tajā atceras arī strīdu ar toreizējo princi Čārlzu par to, vai Viljamam un Harijam būtu jāiet aiz Diānas zārka bēru procesijā. Tolaik Viljamam bija 15, bet Harijam – 12 gadu.
Pretrunīgi vērtētā grāmata, kas izraisījusi plašu rezonansi karaliskajā ģimenē, izdota, tuvojoties princeses Diānas nāves 30. gadadienai, kas tiks pieminēta nākamā gada 31. augustā. Tiek vēstīts, ka Harijs saistībā ar šo nozīmīgo gadadienu apsverot iespēju veidot dokumentālu filmu par mirušo māti, jo vēloties godināt Diānas piemiņu "pēc iespējas jēgpilnāk".
Briti piemin pirms 20 gadiem bojā gājušo tautas princesi Diānu 2017. gadā
31.augustā aprit 20 gadu kopš autoavarijā gāja bojā Velsas princese Diāna. Gadadienā pie Kensingtonas pils briti nolika ziedus, svecītes un ...
Kā liecina mediju rīcībā esošā informācija, Harijs jau esot uzrunājis vairākus Diānas draugus un radiniekus, aicinot viņus piedalīties iespējamajā filmā. Savukārt princis Viljams esot noraidījis vairākus piedāvājumus piedalīties līdzīgos projektos par savu mammu princesi Diānu. Ņemot vērā saspīlētās Viljama un Harija attiecības, tiek uzskatīts, ka Velsas princis no šādiem piedāvājumiem atteicies, lai izvairītos no situācijas, kurā abi brāļi būtu "nostādīti viens pret otru".
Viljama draugi atzīst, ka gaidāmā mātes nāves gadadiena princim būs emocionāli smags laiks – Diānas zaudējums viņam joprojām raisa spēcīgas emocijas. Cilvēki, kas personīgi pazīst Viljamu, zina teikt, ka dalība Diānas nāves 20. gadadienas piemiņas pasākumos viņam toreiz kļuva par sava veida emocionālu noslēgumu, tādēļ vēlreiz publiski atgriezties pie šīm sāpīgajām atmiņām viņš nevēlas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2017. gadā, pieminot Diānas nāves 20. gadadienu, Viljams kopā ar brāli Hariju piedalījās dokumentālajā filmā. Tajā abi dalījās sirsnīgās atmiņās par mammu un ar lepnumu runāja par viņas paveikto un vērtībām, kuras abi cenšas turpināt nest pasaulē.