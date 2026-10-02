Trīs dienas Toskānā un slavens ceremonijas vadītājs - tā precējās Dova Kamerona un Damiano Davids
Amerikāņu aktrise Dova Kamerona un grupas “Maneskin” solists Damiano Davids savu kāzu dienu nebija iecerējuši kā vienas dienas svinības. Pāris laulību svinēja veselas trīs dienas Toskānā, turklāt par galvenās ceremonijas vadītāju kļuva cilvēks, kuram ir īpaša vieta Dovas dzīvē.
Pāris kāzu norises vietai izvēlējās Itālijas Toskānu un Montalčīno apkārtni, bet lielākā daļa svinību notika vēsturiskajā “Castiglion del Bosco” īpašumā. “Mēs vēlējāmies, lai viss būtu ļoti romantiski un intīmi, bet vienlaikus – lai tā būtu milzīga un jautra svinēšana visiem,” izdevumam “Vogue Weddings” stāstījusi Kamerona.
Kāzu svinības sākās 24. septembrī ar civilo ceremoniju viduslaiku rātsnamā. Datumam pārim bija īpaša nozīme – laulības notika tieši viņu pirmā īstā randiņa trešajā gadadienā. Uz rātsnamu Dova un Damiano devās ar baltu retro “Lancia” kabrioletu, bet ceremonijas laikā skanēja stīgu instrumentiem aranžēta Leonarda Koena dziesma “Hallelujah”.
Šajā dienā klāt bija tikai paši tuvākie ģimenes locekļi un draugi. Dovas labākā draudzene Veronika Sentklēra bija viena no laulības dokumentu parakstīšanas lieciniecēm.
Vakarā jaunlaulātie kopā ar viesiem devās vakariņās un dejās “Castiglion del Bosco”, bet nākamajā dienā svinības turpinājās vīna dārzā. Saulrieta laikā viesiem tika klāts viens garš galds ar gotiskām dekorāciju detaļām.
Īpašu nozīmi kāzām piešķīra ceremonijas vadītāja izvēle. Dova šo pienākumu uzticēja režisoram un horeogrāfam Kenijam Ortegam, kurš viņu savulaik režisēja pirmajās trīs “Descendants” filmās. Gadu gaitā abu profesionālās attiecības pāraugušas ciešā draudzībā. Dova jokojusi, ka jau pirmskāzu vakariņās Ortega paspējis kļūt par “labāko draugu” arī viņas radiniekiem.
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Damiano pusē kāzās netrūka arī “Maneskin” ģimenes – svinībās piedalījās grupas biedri Viktorija De Andželisa, Ītans Torkio un Tomass Radži.
Dova arī neaprobežojās ar vienu līgavas tēlu. Civilajai ceremonijai viņa izvēlējās īpaši darinātu baltu “Giorgio Armani” bikškostīmu ar iespaidīgu, līdz grīdai krītošu apmetni. Damiano tikmēr bija ģērbies ziloņkaula krāsas divrindu uzvalkā. Galvenajai ceremonijai Kamerona kopā ar dizaineru Alesandro Mikeli un modes namu “Valentino” radīja pavisam citu tēlu – gaisīgu, plūstošu kāzu kleitu.
Damiano galvenajai ceremonijai izvēlējās klasisku trīsdaļīgu “Giorgio Armani” uzvalku un “Bvlgari” rotaslietas. Dziedātājs atzinis, ka tieši tradicionāls līgavaiņa tēls viņam bijis svarīgs. Toties, sākoties ballītei, arī Dova atvadījās no romantiskās “Valentino” kleitas. Vakara turpinājumā viņa pārvilkās mirdzošā, fliteriem klātā “Roberto Cavalli” minikleitā.
Tādējādi vienas kāzu dienas vietā Dova un Damiano sev un viesiem bija sarīkojuši veselu kāzu nedēļas nogali – no intīmas ceremonijas viduslaiku rātsnamā līdz vakariņām vīna dārzā un greznai ballītei Toskānas ainavu ieskautā īpašumā.
Baumas par abu romantiskajām attiecībām sāka izplatīties 2023. gada septembrī, kad Kamerona apmeklēja vienu no “Maneskin” koncertiem. 2024. gada janvārī abi tika pamanīti vakariņojam Losandželosā, bet jau nākamajā mēnesī pirmo reizi kopā izgāja uz sarkanā paklāja Klāva Deivisa rīkotajā pirms “Grammy” ceremonijas pasākumā. 2024. gada februārī Kamerona attiecības apstiprināja arī sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot fotogrāfiju, kurā Davids nes viņas augstpapēžu kurpes.
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Par saderināšanos pāris publiski paziņoja 2026. gada janvārī.