Prinča Harija un Meganas Mārklas bērnu jaunajā skolā izcēlusies jezga - vecāki neizpratnē par pēkšņajiem noteikumiem
Prinča Harija un Meganas Mārklas atgriešanās Lielbritānijā nav izrādījusies gluži mierīga. Saseksas hercogu pāra bērniem Ārčijam un Lilibetai jau nācies mainīt skolu, Meganas privātais tālruņa numurs nonācis ārpus vecāku “WhatsApp” sarakstes, bet tagad uzmanību piesaistījis arī skolā izplatīts atgādinājums par bērnu fotografēšanu un privātumu.
Princis Harijs un Megana kopā ar septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu augusta beigās pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem pārcēlās atpakaļ uz Lielbritāniju. Bērni septembrī sāka apmeklēt skolu, taču jau pēc divām dienām ģimene nolēma viņus pārcelt uz citu mācību iestādi.
Saseksas hercogu pārstāvis skaidroja, ka lēmums pieņemts pēc pārrunām ar ģimenes drošības komandu un bijis saistīts ar līdzšinējo ikdienas pārvietošanās kārtību. Liels satiksmes blīvums skolas apkārtnē apgrūtinājis apsardzes automašīnu pārvietošanos kopā ar ģimenes spēkratu. Pāris vienlaikus uzsvēris, ka skolas maiņa nav bijusi saistīta ar neapmierinātību ar pedagogiem vai mācību iestādi.
Tomēr ar skolas maiņu privātuma jautājumi nav beigušies. Britu mediji jau iepriekš vēstīja, ka vecākiem vienā no skolām nosūtīts atgādinājums par skolēnu privātumu. Tajā vecāki un aprūpētāji aicināti bez atļaujas nefotografēt un nefilmēt citus bērnus, kā arī sociālajos tīklos neizplatīt informāciju un attēlus par citiem skolēniem vai viņu ģimenēm. Vēstulē esot arī norādīts, ka atsevišķu ģimeņu pievienošanās skolas kopienai reizēm var izraisīt pastiprinātu sabiedrības un mediju interesi.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Lai arī nav apstiprināts, ka šādi noteikumi ieviesti tieši Harija un Meganas bērnu dēļ, tomēr britu presē skolas atgādinājuma parādīšanās laiks izraisījis diskusijas par to, cik ļoti Saseksu ģimenes ierašanās var mainīt ierasto dzīvi pārējiem vecākiem un skolēniem.
Situāciju vēl neveiklāku padarījis cits privātuma pārkāpums. Septembrī mediji ziņoja, ka no skolas vecāku “WhatsApp” grupas noplūdis Meganas privātais mobilā tālruņa numurs. Tīmeklī esot nonākuši ekrānuzņēmumi no vecāku sarakstes, kurā hercogiene tika sveikta ar pievienošanos grupai.
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Taču daudz nopietnāks incidents sekoja jau pēc bērnu pāriešanas uz citu skolu. Pie Ārčija un Lilibetas jaunās mācību iestādes pamanīti divi vīrieši ar mugursomām, kuri staigājuši gar skolas teritoriju un ieskatījušies tajā. Viņus ievērojuši gan skolas darbinieki, gan ģimenes privātā apsardze. Policija vēlāk noskaidrojusi, ka vismaz viens no vīriešiem bijis fotogrāfs, kurš strādājis Eiropas preses aģentūras uzdevumā. Abi pārvietojušies ar nomātu balto mikroautobusu.
Harija un Meganas privātās dzīves ainiņas
Harija un Meganas pārstāvis fotogrāfu rīcību nosaucis par ārkārtīgi bezatbildīgu un uzsvēris, ka mēģinājumi iegūt attēlus skolas tuvumā ir nepieņemama iejaukšanās bērnu privātumā.
Neraugoties uz sarežģīto pirmo mēnesi dzimtenē, Harijs publiski apliecinājis, ka ģimene ar jauno dzīvi ir apmierināta. Septembra vidū, piedaloties “Invictus Spirit Awards” pasākumā Londonā, viņš atzina, ka iepriekšējās nedēļas bijušas notikumiem bagātas, taču bērni jau sākuši skolas gaitas un ģimene jūtoties laimīga. Vēlāk Harijs sacīja, ka Ārčijs un Lilibeta jaunajā skolā jūtas labi.
Harijs un Megana no britu karaļnama vecāko pārstāvju pienākumiem atteicās 2020. gadā un pārcēlās uz Ziemeļameriku. Lai gan ģimene tagad atkal dzīvo Lielbritānijā, pāris nav atgriezies strādājošo karaļnama locekļu statusā.