Ritai Orai pārmet miljonu nesamaksāšanu - lieta nonākusi tiesā
Ritas Oras bijusī menedžere iesūdzējusi dziedātāju tiesā, pieprasot 3,2 miljonus sterliņu mārciņu un apgalvojot, ka viņa nav samaksājusi nolīgto daļu no koncertturnejās un televīzijā gūtajiem ienākumiem.
35 gadus vecā dziedātāja sadarbību ar savu ilggadējo menedžeri Sāru Stenetu pārtrauca 2024. gadā. Viņas kopā strādāja no 2009. gada, taču pēc 15 kopā pavadītiem darba gadiem profesionālie ceļi šķīrās. Tolaik tika vēstīts, ka tam par iemeslu bijušas domstarpības par dziedātājas karjeras turpmāko virzību.
Tomēr kopš tā laika situācija ir saasinājusies. Kompānijas “FAE Ventures” dibinātāja Sāra Steneta vērsusies Augstajā tiesā, apgalvojot, ka viņas uzņēmumam pienākas vairāki miljoni mārciņu. Līdz ar to abas puses tagad iesaistītas tiesvedībā.
Prasībā norādīts, ka Rita, kura līgumu ar Stenetas uzņēmumu noslēdza 18 gadu vecumā, neesot pārskaitījusi tam pienākošos daļu no koncertturnejās un televīzijas projektos nopelnītā.
Kopējā prasības summa esot aptuveni 3,2 miljoni sterliņu mārciņu. Tiesai iesniegtajos dokumentos apgalvots, ka Rita pārkāpusi līguma nosacījumus, nesamaksājot uzņēmumam tam pienākošos ienākumu daļu.
Kā vēsta "The Sun", lielākā no prasībā minētajām nesamaksātajām summām ir nedaudz vairāk nekā 1,7 miljoni sterliņu mārciņu. Sāras Stenetas uzņēmums apgalvo, ka no tam pienākošajiem maksājumiem nepamatoti atskaitīti izdevumi par profesionālajiem pakalpojumiem, tostarp reklāmu, grāmatvedību un apdrošināšanu.
Vēl 1,1 miljons mārciņu tiek pieprasīts saistībā ar nepilnīgi uzrādītiem koncertturnejas ienākumiem laika posmā no 2019. gada pavasara līdz 2020. gadam, kad Rita devās savā “Phoenix World Tour” koncertturnejā.
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Tiesai iesniegtajos dokumentos norādīts, ka uzņēmumam “FAE Ventures” izmaksātajās summās neesot iekļauta daļa no Ritas Oras koncertturnejā gūtajiem ienākumiem, kurus viņa šajā laikā saņēmusi pati vai kas saņemti viņas vārdā.
Pēc aiziešanas no “FAE Ventures” Rita sāka sadarboties ar Melisu Rūdermani no “Range Media Partners” un pievērsās ne tikai mūzikai, bet arī citiem darbības virzieniem. Tolaik tika norādīts, ka dziedātāja vēlas attīstīt daudzpusīgāku karjeru un nevēlas, lai viņu uztvertu tikai kā mūziķi.
Nesen Rita devusi mājienu par muzikāliem jaunumiem. Viņa sociālajos tīklos publicējusi fotogrāfiju no ierakstu studijas, kur strādā pie sava jaunā ieraksta. Līdztekus darbam pie ceturtā studijas albuma, kura iznākšana paredzēta 2027. gadā, Rita gatavojas piedalīties arī vairākos kino projektos.
Viņa filmējas “Amazon MGM” projektā “Medusmēnesis ar Hariju” kopā ar Džeiku Džilenholu, Kevinu Kostneru un Sāru Pidžinu. Rita piedalīsies arī gaidāmajā “Amazon MGM” filmā “Voltron”, kā arī atgriezīsies “Disney” studijas filmu sērijā “Descendants” un filmēsies tās jaunākajā daļā “Descendants: Wicked Wonderland”. Iepriekš filmā “Descendants: The Rise of Red” viņa atveidoja Siržu karalieni.
Vienlaikus Rita aktīvi attīsta arī zīmolu “TYPEBEA” – matu kopšanas uzņēmumu, kuru viņa dibinājusi kopā ar Annu Laheju.