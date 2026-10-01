VIDEO: Jānis Bukums pēc konflikta māca "Ērkšķu" dāmām strīdu risināšanai neizmantot dūres
Šova "Caur ērkšķiem uz..." astotās sezonas dalībnieces pie pusdienu galda kopā ar Jāni Bukumu un Lieni Stepeni atgriežas pie notikušā konflikta starp Agnesi un Inetu.
Sarunas laikā kļūst skaidrs, ka strīda centrā nonākuši aizvainojoši izteikumi par ģimeni, taču diskusija ātri vien pāraug jautājumā par to, kā šādās situācijās vispār būtu jāreaģē. Abas iesaistītās dalībnieces notikušo redz atšķirīgi, katra skaidrojot, kāpēc konflikts saasinājies. Tomēr Bukums uzsver, ka fiziska spēka pielietošana nav pieņemams veids, kā risināt domstarpības. Viņš mudina sievietes brīdī, kad emocijas kļūst nekontrolējamas, vispirms atkāpties no situācijas. “Ja ir doma, ka varētu iemaukt – pagriezieties un aizejiet. Tas nav risinājums,” uzsver Jānis.
Sākusies “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana
Jau šoruden pie televīzijas skatītājiem kanālā 360 un izklaides platformā Tet TV+ ar jauniem pārsteigumiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par ...
Sarunā tiek pārrunāta arī savstarpēja atbildība par izteiktajiem vārdiem. Bukums atgādina, ka konfliktos nevajadzētu izmantot otras personas sāpīgākos dzīvesstāstus vai aizskart viņas ģimeni. Arī Liene aicina dalībnieces iemācīties strīdus risināt mierīgāk un nepieciešamības gadījumā atvainoties.
Bukums atgādina - katram ir savs dzīvesstāsts, tāpēc svarīgāk ir domāt par savām pārmaiņām, nevis izmantot otra pagātni kā ieroci.