Viņai bija tikai 10, kad par viņu runāja visa Holivuda. Kā šodien dzīvo “Mis Saulstariņš” zvaigzne Ebigeila Breslina
Dzeltenais “Volkswagen” busiņš, milzīgas brilles un neveikla deja bērnu skaistumkonkursā – ar Olīvijas Hūveres lomu filmā “Mis Saulstartiņš” Ebigeila Breslina kļuva par vienu no 2000. gadu spilgtākajām bērnu zvaigznēm. Šodien, kad aktrisei jau ir 30, viņa atzīst – no filmas, kas mainīja viņas dzīvi, aizbēgt nav iespējams.
Ņujorkā dzimusī aktrise kameras priekšā pirmoreiz nonāca jau trīs gadu vecumā, filmējoties rotaļlietu veikalu ķēdes “Toys R Us” reklāmā. Savukārt sešu gadu vecumā viņa jau spēlēja M. Naita Šjamalana trillerī “Zīmes” līdzās Melam Gibsonam un Hoakinam Fīniksam.
Tomēr īstais sprādziens sekoja dažus gadus vēlāk. 2006. gadā uz ekrāniem nonāca “Mis Saulstariņš” – šķietami neliela neatkarīgā filma par visai disfunkcionālu ģimeni, kas vecā dzeltenā busiņā dodas pāri Amerikai, lai mazā Olīvija varētu piedalīties bērnu skaistumkonkursā.
Filmas veidotāji toreiz nevarēja paredzēt, par kādu fenomenu tā kļūs. Filma “Miss Saulstariņš” saņēma četras “Oskara” nominācijas un ieguva divas statuetes. Viena no nominētajām bija pati Breslina – kategorijā “Labākā otrā plāna aktrise”.
Nominācijas paziņošanas brīdī viņai bija tikai 10 gadi, padarot Breslinu par vienu no jaunākajām aktrisēm “Oskara” vēsturē, kas jebkad pretendējusi uz balvu šajā kategorijā.
Taču pati meitene tobrīd līdz galam pat nesaprata, kas ar viņu notiek. 2026. gada “Sundance” kinofestivālā, atceroties filmas pirmizrādi pirms 20 gadiem, Breslina stāstīja, ka sākotnēji pat nav zinājusi, kas īsti ir “Sundance”. Kad pēc seansa visa zāle piecēlusies kājās un sākusi aplaudēt, deviņus gadus vecā Ebigeila satraukta vērsusies pie mammas – viņai šķitis, ka varbūt visiem nepieciešams evakuēties. Mātei nācies paskaidrot, ka nē, tas patiesībā ir kaut kas ļoti labs.
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Viena no filmas slavenākajām ainām ir Olīvijas neparastā deja skaistumkonkursa finālā pie Rika Džeimsa dziesmas “Super Freak”. Izrādās, šī epizode aktrisei sekojusi līdzi gandrīz visu dzīvi. Breslina šogad atklāja, ka draugi joprojām mēdz viņu ķircināt par slaveno deju. Situācija kļuvusi tik nopietna, ka savās kāzās viņa esot īpaši parūpējusies, lai “Super Freak” netiktu iekļauta dziesmu sarakstā – citādi draugi noteikti būtu mēģinājuši pierunāt viņu atkārtot filmā redzēto priekšnesumu.
Daudziem bērnu aktieriem milzīgais panākums kļūst par karjeras virsotni, kuru pieaugušā vecumā atkārtot neizdodas. Breslinas gadījumā notika citādi. Pēc “Mis Saulstariņš” sekoja lomas filmās “Mīlestības recepte”, “Nimas piedzīvojumu sala”, “Noteikti, varbūt” un emocionālajā drāmā “Mans sargenģelis”.
Savukārt 2009. gada šausmu komēdijā “Laipni lūgti Zombijzemē!” viņa spēlēja Litlroku līdzās Emmai Stounai, Džesijam Aizenbergam un Vudijam Harelsonam. Desmit gadus vēlāk Breslina pie šīs lomas atgriezās filmas turpinājumā “Zombijzemē: Otrais šāviens”.
Pieaugot viņa arvien biežāk izvēlējās tumšākas un sarežģītākas lomas. Breslina filmējusies “Augusts: Osedžas zeme”, “Megija”, seriālā “Scream Queens”, kā arī 2021. gada drāmā “Stillwater” kopā ar Metu Deimonu.
Lai gan skatītāji Breslinu iepazina kā dzīvespriecīgo Olīviju, pati aktrise pieaugušā vecumā publiski runājusi arī par ļoti sāpīgu pieredzi. 2017. gadā Breslina atklāja, ka ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību. Vēlāk viņa skaidroja, kāpēc par notikušo tobrīd nav ziņojusi policijai – aktrise rakstīja par šoku, bailēm un pēctraumatiskā stresa sekām. Vēlāk Breslina arī runāja par vardarbīgām attiecībām un ir izmantojusi savu publisko platformu, lai stāstītu jauniešiem par brīdinājuma signāliem neveselīgās attiecībās.
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Vēl viens smags trieciens sekoja 2021. gadā, kad 78 gadu vecumā no Covid-19 izraisītām komplikācijām nomira viņas tēvs Maikls Breslins. Aktrise vēl gadiem pēc viņa nāves publiski rakstījusi par to, cik ļoti tēva pietrūkst.
Personīgajā dzīvē Breslina jau vairākus gadus ir kopā ar Airu Kuņanski, kurš pats nav kino industrijas cilvēks. Abi sāka satikties 2017. gadā, 2022. gadā saderinājās, bet 2023. gada janvārī apprecējās. Viena no amizantākajām detaļām viņu attiecību sākumā – Kuņanskis, iepazīstoties ar Breslinu, neesot pat īsti zinājis, cik slavena viņa ir.
2026. gadā Breslina par laulību sacīja pavisam vienkārši – viņas vīrs esot viņas labākais draugs. Protams, arī kopdzīvei ir savas mazās problēmas: aktrise jokoja, ka vīrs mēdzot atņemt segu un ne vienmēr pietiekami kārtīgi uzturot savu izlietni.
Šogad Breslina svinēja 30. dzimšanas dienu, un viņas karjera turpinās. Turklāt priekšā viņai ir gana pamanāma televīzijas loma. “Netflix” apstiprinājis, ka Breslina pievienojusies populārā seriāla “The Night Agent” ceturtajai un noslēdzošajai sezonai. Filmēšana jau ir pabeigta, bet sezonas pirmizrāde paredzēta 2027. gadā.
Turklāt nesen aktrise atkal atgriezās vietā, kur reiz sākās viņas lielais izrāviens. “Sundance” festivālā Breslina kopā ar Polu Deino, Toniju Koleti, Gregu Kinnīru un filmas veidotājiem nosvinēja “Mis Saulstariņš” 20 gadu jubileju.