Novembrī pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma "Ceļš nekad nebeidzas" par leģendāro alpīnistu Teodoru Ķirsi
Pēc četru gadu ilga darba novembrī uz kinoekrāniem nonāks dokumentālā filma “Ceļš nekad nebeidzas” (The Road Never Ends) – stāsts par leģendāro Latvijas alpīnistu Teodoru Ķirsi, kura dzīvesstāsts cieši saistīts ar Latvijas alpīnisma ceļu uz pasaules augstākajām virsotnēm.
Filmas pirmizrāde notiks 12. novembrī plkst. 19.00 kinoteātra “Forum Cinemas Centrs” PEPSI kinozālē uz lielākā ekrāna Baltijā – 242 m².
Teodors Ķirsis jeb Tedis kā viņu pazina daudzi ir viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas alpīnisma vēsturē. Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma viņa vārds ir cieši saistīts ar pirmajiem nozīmīgajiem Latvijas alpīnistu sasniegumiem pasaules augstākajās virsotnēs.
Četri gadi, vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu
Filmas tapšana ilga četrus gadus, kuru laikā Latvijā un ārvalstīs tika apzināti, apkopoti un pētīti vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu. To vidū ir arī iepriekš nepubliskoti kadri no Teodora Ķirša dzīves un ekspedīcijām.
Filmas veidotāji strādājuši ar materiāliem no dažādiem arhīviem un privātām kolekcijām Latvijā un ārvalstīs, tostarp meklējot liecības arī Nepālas Himalajos un Jaunzēlandē. Īpašu vietu filmā ieņem paša Teodora Ķirša uzņemtie kadri, personīgie pieraksti un dienasgrāmatas, kas ļauj uz viņa dzīvi un alpīnisma gaitām palūkoties no paša Teda skatpunkta.
Stāstu papildina arī to cilvēku atmiņas, kuri kopā ar Teodoru Ķirsi kāpuši kalnos un bijuši nozīmīgi viņa dzīves un ekspedīciju līdzgaitnieki. Filmā piedalās alpīnisti Imants Zauls, Ilgvars Pauls, Juris Ulmanis un citi.
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Filma atklāj ne vien alpīnistu, kurš Latvijas vārdu aiznesa līdz pasaules augstākajām virsotnēm, bet arī cilvēku, kurš dzīvoja laikā, kad Latvijas karogs pasaules kalnos vēl bija kas nebijis.
“Teodors Ķirsis neapšaubāmi ir viena no Latvijas alpīnisma spilgtākajām personībām. Viņa dzīves ceļš no padomju laika līdz neatkarīgai Latvijai ir stāsts par cilvēku, kurš, neraugoties uz apstākļiem un grūtībām, vienmēr turpināja iet uz priekšu un meklēt nākamo virsotni. Tas ir stāsts par izvēlēm, draudzību, zaudējumiem un vēlmi sev pierādīt, ka vēl viens solis ir iespējams. Mēs bieži domājam, ka virsotne ir galamērķis. Taču Teodora stāstā virsotne nekad nav bijusi beigas. Pēc katra kāpuma sākas nākamais ceļš. Un varbūt tāpēc šis stāsts nav tikai par kalniem. Tas ir stāsts par katru no mums - par to, kas liek mums doties tālāk arī tad, kad ceļš kļūst grūts,” stāsta filmas autors un režisors Viktors Buda.