"Splendid Palace" aicina uz kino klasikas izlasi “1967” ar Ditu Rietumu
Kinoteātris "Splendid Palace" sadarbībā ar nodibinājumu “Kinoskola” piedāvā tematisku kino klasikas izlasi “1967” ar kino teorētiķi Ditu Rietumu. Piecos seansos no 2026. gada oktobra līdz 2027. gada martam skatītājiem būs iespēja uz lielā ekrāna piedzīvot piecas izcilas filmas, kas tapušas 1967. gadā, dažādās valstīs, valodās un kino tradīcijās.
1967. gads pasaules kino vēsturē iezīmē spilgtu pārmaiņu brīdi - laiku, kad līdzās Eiropas modernā kino meklējumiem arvien skaidrāk iezīmējās arī jaunās Holivudas paaudzes ienākšana. Kino kļuva drosmīgāks, personiskāks un brīvāks gan saturā, gan formā. Izlase “1967” piedāvās iespēju šo pārmaiņu laiku ieraudzīt piecu ļoti atšķirīgu filmu dialogā. Izlasi veido kino teorētiķe Dita Rietuma, kura pirms seansiem atklās filmu tapšanas kontekstu, būtiskas nianses un mazāk zināmus faktus.
“Katram ir kāds gads, kas viņam ir īpašs dažādu apstākļu un iemeslu dēļ. 1967. gads man ir īpašs – tas iezīmē ne tikai būtisku pavērsienu kino vēsturē, bet arī personisku sākumu. Šis gads kino vēsturē ir viens no tiem brīžiem, kad šķietami atšķirīgas kino kustības dažādos kontinentos pēkšņi veido vienotu laikmeta portretu. Filmas, ko piedāvāsim izlasē "1967" runā gan par paaudžu konfliktu, seksualitāti, atsvešinātību un brīvības cenu, vienlaikus mainot kino valodu un arī skatītāja attiecības ar ekrānu. Tas ir slieksnis starp klasisko kino un modernitāti - brīdis, kad kino sāk ne tikai atspoguļot savu laiku, bet arī aktīvi to pārveidot,” stāsta Dita Rietuma.
Līdzās pasaules kino klasikai, izlasē iekļauta arī filma ar unikālu likteni - režisora Rolanda Kalniņa "Četri balti krekli". Filma tapusi 1967. gadā, taču savu starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivālā tā piedzīvoja pusgadsimtu vēlāk.
Kino klasikas izlase “1967”
• 2026. gada 27. oktobrī: Laiks izklaidēm (Playtime, režisors Žaks Tatī)
Filmas centrā ir Tatī radītais varonis - neveiklais un labsirdīgais Ilo kungs, kurš klejo pa futūristisku Parīzi, cenšoties orientēties stikla un tērauda ieskautā pilsētvidē. Ar smalku vizuālo humoru, pantomīmu un skaņu spēlēm Tatī ironiski atklāj modernās pilsētvides atsvešinātību, tehnoloģiju valdzinājumu un cilvēka mēģinājumus nezaudēt individualitāti.
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• 2026. gada 26. novembrī: Absolvents (The Graduate, režisors Maiks Nikolss)
Filma stāsta par koledžu tikko beigušo Bendžaminu Bredoku, kurš apjucis meklē savu vietu dzīvē. Slepenas attiecības ar Robinsones kundzi un jūtas pret viņas meitu Eleinu ievelk viņu sarežģītā izvēļu un paaudžu konfliktu virpulī. Asprātīgā un emocionālā filma kļuvusi par vienu no sava laikmeta simboliem, bet Nikolss par tās režiju saņēma Amerikas Kinoakadēmijas “Oskaru”.
• 2027. gada 7. janvārī: Četri balti krekli (Elpojiet dziļi…, režisors Rolands Kalniņš)
Latvijas kino vēstures leģenda - filma par radošo brīvību, jaunības dumpīgumu un sadursmi ar padomju ideoloģiskās kontroles mehānismiem. 1967. gadā uzņemtā filma tika aizliegta, bet 2018. gadā pēc restaurācijas piedzīvoja starptautisku atdzimšanu Kannu kinofestivālā.
• 2027. gada 4. februārī: Dienas skaistule (Belle de Jour, režisors Luiss Bunjuels)
Viena no Luisa Bunjuela slavenākajām filmām, kurā ar simbolismu, psiholoģisku spriedzi un sirreāliem elementiem tiek pētīta seksualitāte, identitāte, apspiestas vēlmes un robežas starp realitāti un iztēli. 1967. gadā filma ieguva Venēcijas kinofestivāla galveno balvu - "Zelta lauvu".
• 2027. gada 10. martā: Bonija un Klaids (Bonnie and Clyde, režisors Arturs Penns)
Stāsts par jaunu pāri, kas Lielās depresijas laikā, alkstot brīvības un piedzīvojumu, kļūst par bēdīgi slaveniem laupītājiem. Romantiskais dumpīgums filmā pakāpeniski savijas ar vardarbību un traģisku iznākumu. Sākotnēji filma saņēma pretrunīgas kritiķu atsauksmes un tika izrādīta ierobežotā skaitā kinoteātru, taču vēlāk kļuva par vienu no gada lielākajiem panākumiem, saņemot 10 Amerikas Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijas un iegūstot divas statuetes.
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Biļetes iegādājamas kinoteātra tīmekļa vietnē www.splendidpalace.lv vai kasē, kā arī skatītājiem tiek piedāvāts iegādāties abonementu uz visām piecām filmām par izdevīgāku cenu. Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.