Princese Ketrīna atklāj vienu mājas darbu, ko viņai patīk darīt - to savulaik iecienījusi arī karaliene Elizabete II
Velsas princese Ketrīna publiskos pasākumos ierasti redzama nevainojami saposta, taču izrādās, ka mājās viņa labprāt ķeras arī pie pavisam ikdienišķiem pienākumiem.
Trešdien Ketrīna devās braucienā ar vietējās kopienas autobusu Saseksā, kas viņu nogādāja Pulboro ciema namā. Tur viņa pievienojās iknedēļas pusdienu klubiņa dalībniekiem un sarunājās ar vietējiem iedzīvotājiem.
Sēžot līdzās 75 gadus vecajai Lindai Džounsai, princese atklāja kādu detaļu no ģimenes ikdienas. “Man patīk mazgāt traukus. Tiešām patīk,” sacīja Ketrīna.
Kad viņai jautāja, vai mājas darbos palīdz arī princis Viljams, Ketrīna atbildēja: “Viņš tos noslauka. Mēs esam laba komanda. Un iesaistām arī bērnus.”
Viljamam un Ketrīnai ir trīs bērni – princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss.
Lai gan karaliskās ģimenes locekļu ikdiena parasti tiek asociēta ar personāla palīdzību, līdzīgs paradums savulaik piemitis arī karalienei Elizabetei II. Karaliskās ģimenes autors Valentīns Lovs stāstījis, ka Balmoralas pilī pēc neformālām maltītēm un grilēšanas reizēm karaliene mēdza pati mazgāt traukus.
Viņš atklājis, ka viesi nereti centušies viņai palīdzēt, taču saņēmuši atbildi, ka karaliene šo darbu patiesībā izbauda. Kāda galma dāma pat reiz esot atzinusi, ka pēc Elizabetes II nomazgātie trauki vēlāk tomēr atkārtoti ievietoti trauku mazgājamajā mašīnā.
Vizītes laikā Saseksā Ketrīna dalījās arī ar citām ikdienišķām detaļām. Sarunājoties ar vietējās kopienas pārstāvjiem, viņa kameru priekšā apēda čipsu un atzina, ka viņai garšo sāļi ēdieni.
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Princese arī pajokoja par savu aizmāršību. “Visi vienmēr skrien man pakaļ un sauc: "Tu aizmirsi savu rokassomu!"" viņa sacīja. Arī šīs vizītes laikā Ketrīna vienā brīdī nolika savu bordo krāsas somu zemē, taču šoreiz to tomēr neaizmirsa.