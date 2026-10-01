Pēc vairāk nekā 40 gadiem top romantiskās komēdijas "Svētā Elma uguns" turpinājums
Pēc vairāk nekā četriem gadu desmitiem pie skatītājiem varētu atgriezties 80. gadu kulta filmas “Svētā Elma uguns” varoņi.
Aktieris Robs Lovs atklājis, ka ilgi apspriestais turpinājums joprojām tiek aktīvi izstrādāts un projekta veidotāji jau gatavo scenāriju.
Viesojoties raidījumā “Watch What Happens Live”, Lovs apstiprināja, ka projekts nav atmests. “Darbs pie tā noteikti notiek. Mēs visi, aktieri, vēlamies to darīt, un oktobra pirmajā nedēļā mums vajadzētu saņemt scenārija melnrakstu,” sacīja 62 gadus vecais aktieris.
Tas ir būtisks progress salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kad iespējamais turpinājums atradās tikai ļoti agrīnā attīstības stadijā. Lovs jau iepriekš bija stāstījis, ka ticies ar studijas pārstāvjiem un vairākus mēnešus apspriedis iespēju atgriezt “Svētā Elma uguns” uz ekrāniem.
Oriģinālā filma iznāca 1985. gadā un kļuva par vienu no pazīstamākajiem tā dēvētās “Brat Pack” paaudzes darbiem. Tā stāsta par septiņiem draugiem, kuri pēc universitātes absolvēšanas mēģina atrast savu vietu pieaugušo dzīvē, vienlaikus tiekot galā ar attiecībām, darbu, draudzību un vilšanos. Filmā līdzās Robam Lovam spēlēja Emilio Estevess, Demija Mūra, Džads Nelsons, Elija Šīdija, Endrū Makārtijs, Merija Viningema un citi.
Lai gan kritiķu atsauksmes pēc pirmizrādes bija neviennozīmīgas, skatītāju interese izrādījās ievērojama. ASV filma nopelnīja gandrīz 38 miljonus ASV dolāru, kļūstot par vienu no veiksmīgākajām 1985. gada filmām vietējā tirgū.
Ar gadiem “Svētā Elma uguns” nostiprinājusi kulta filmas statusu un kļuvusi cieši saistīta ar 80. gadu jauniešu kino vilni. Filma īpaši palikusi atmiņā arī ar savu aktieru ansambli, kura dalībniekus tolaik prese pieskaitīja tā dēvētajai “Brat Pack” jaunās Holivudas zvaigžņu paaudzei.