Divi likumsargi un viena sieviete - atceries vesternu “Bordertauna”? Lūk, kur šodien ir seriāla zvaigznes
Divi likumsargi, viena pilsētiņa uz ASV un Kanādas robežas un sieviete, kuras uzmanību centās iekarot abi – savulaik vesternu “Bordertauna” varēja vērot arī Latvijas televīzijas skatītāji. Kopš tā tapšanas pagājuši vairāk nekā 35 gadi, un tā galveno aktieru dzīves aizgājušas pavisam atšķirīgos virzienos.
Kanādas un Francijas kopražojuma seriāla "Bodertauna" darbība norisinās 19. gadsimta 80. gados izdomātajā Pemikanas pilsētiņā. Pēc ASV un Kanādas robežas precīzas nomērīšanas izrādās, ka 49. paralēle iet tieši cauri pilsētai — pat likumsargu birojs tiek sadalīts divās daļās. Tāpēc kārtību vienlaikus uztur divi ļoti atšķirīgi vīrieši: amerikāņu maršals Džeks Kredoks, kuru spēlē Ričards Komārs, un Kanādas Ziemeļrietumu jātnieku policijas kaprālis Klaivs Benets, kuru atveido Džons H. Brenans.
Tas arī bija seriāla galvenais triks: vienā pilsētiņā darbojas divu valstu likumi, tādēļ Kredokam un Benetam ne vienmēr sakrīt priekšstati par to, kā risināt noziegumus un strīdus. Turklāt abiem ir romantiska interese par vienu un to pašu sievieti — franču izcelsmes atraitni un pilsētas ārsti Mariju Dimonu, kuru atveidoja Sofija Baržaka.
Seriāla veidotāji diezgan nopietni piegāja arī vesternu atmosfērai. Filmēšanai rančo uz austrumiem no Vankūveras tika uzbūvēta vesela pilsētiņa — pie tās sešas nedēļas strādāja 65 galdnieki, un dekorāciju komplekss izmaksāja aptuveni pusmiljonu ASV dolāru. Ēkām bija izbūvētas arī iekštelpas, tādēļ seriālu varēja filmēt pašā izveidotajā pilsētiņā, nevis studijas paviljonos.
Kopš seriāla tapšanas pagājuši vairāk nekā 35 gadi. Atskatīsimies, ko tā aktieri dara šodien.