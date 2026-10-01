“Bratislava” nemaz nav Bratislava! Kino entuziasts parāda, kur patiesībā filmēta kulta komēdija "Eiropas ceļojums”
2004. gada komēdijā “Eiropas ceļojums” (EuroTrip) četri draugi dodas trakā ceļojumā pa Eiropu, nonākot Londonā, Parīzē, Amsterdamā, Bratislavā un citviet. Taču, kā izrādās, vairākas ainas, kas filmā attēlo dažādas Eiropas pilsētas, patiesībā uzņemtas Prāgā un citviet. Tagad kāds kino entuziasts devies pa filmas pēdām un parādījis, kā slavenās uzņemšanas vietas izskatās vairāk nekā 20 gadus vēlāk.
Sociālo tīklu konts “Filmové políčko”, kas specializējas filmu kadru salīdzināšanā ar to reālajām uzņemšanas vietām, publicējis video, kurā apmeklētas vairākas ar “Eiropas ceļojums” saistītās lokācijas. Autors līdzi paņēmis filmas kadru fotogrāfijas un precīzajās vietās salīdzinājis tās ar mūsdienu ainavu.
@filmove.policko Eurotrip (2004) Film Location! almost the entire film was shot only in Prague :) #filmlocation #eurotrip ♬ original sound - idkkk
Viens no interesantākajiem piemēriem ir filmā redzamā Bratislava. Aina, kurā ceļotāji nokļūst pārspīlēti nolaistā Slovākijas galvaspilsētas versijā, patiesībā uzņemta nevis Slovākijā, bet gan Milovicē, Čehijā. Arī IMDb filmēšanas vietu datos Milovice norādīta tieši kā Bratislavas ainas uzņemšanas vieta.
Un Bratislava nebūt nav vienīgais šāds triks. Čehijas Filmu komisijas informācija liecina, ka “Eiropas ceļojums” Čehijā filmēts no 2003. gada maija līdz jūlijam. Filmēšana notika Prāgā un Milovicē, bet Čehijas lokācijas filmā pārtapa par Berlīni, Londonu, Parīzi un Amsterdamu.
Prāgā filmēšanas grupa izmantoja virkni labi zināmu vietu, tostarp Nacionālo muzeju, Kārļa Universitātes Juridisko fakultāti, Kampas parku, Rudolfinumu, Prāgas Centrālo dzelzceļa staciju un Kralodvorska ielu. Tiesa, ne visa filma tapusi Čehijā. Starp oficiāli norādītajām uzņemšanas vietām atrodama arī Rostoka Vācijā.
“Eiropas ceļojums” uz ekrāniem nonāca 2004. gadā. Filma stāsta par amerikāņu jaunieti Skotiju, kurš pēc skolas beigšanas kopā ar draugiem dodas uz Eiropu, lai Vācijā sastaptu savu vēstuļdraudzeni Mīki. Ceļojuma laikā kompānija nonāk vienā absurdā situācijā pēc otras.
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Lai gan filma pēc nonākšanas kinoteātros nekļuva par lielu komerciālu veiksmi – 25 miljonus ASV dolāru izmaksājusī filma pasaulē nopelnīja aptuveni 22,6 miljonus –, tās popularitāte strauji auga pēc iznākšanas mājas video formātā. Ar gadiem komēdija ieguvusi kulta filmas statusu, bet par vienu no tās simboliem kļuvusi dziesma “Scotty Doesn’t Know” .