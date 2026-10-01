Aktiera Čada Lova ģimenes traģēdija: atklājas jaunas detaļas par viņa 13 gadus vecās meitas Fionas nāvi
Atklājušās jaunas detaļas par Holivudas aktiera Čada Lova 13 gadus vecās meitas Fionas nāvi. Tiesībsargājošo iestāžu avoti atklājuši, ka meitene mirusi ģimenes mājās, kur īsi pēc pusnakts tika izsaukti operatīvie dienesti.
TMZ, atsaucoties uz tiesībsargājošo iestāžu avotiem, ziņo, ka Fiona nomira mājās un glābēji uz ģimenes mājām tika izsaukti otrdien, 29. septembrī, ap plkst. 00.10. Plašāka informācija par to, kas tika konstatēts mājās vai kas izsauca palīdzību, nav publiskota.
Lai gan ģimene nav atklājusi meitas nāves cēloni, paziņojuma beigās tā īpaši norādīja uz ASV pašnāvību novēršanas un krīzes palīdzības tālruni 988, aicinot cilvēkus, kuri saskaras ar mentālās veselības grūtībām, meklēt palīdzību.
Pēc traģiskās ziņas ar īsu un emocionālu vēstījumu sociālajos tīklos dalījies arī meitenes vectēvs Čaks Lovs, kurš savulaik strādājis par advokātu un ir aktieru Čada un Roba Lovu tēvs. Viņš “Instagram” publicēja fotogrāfiju, kurā Fiona redzama peldbaseinā. “Dusi mierā, mīļā Fiona,” pie attēla rakstīja vectēvs.
Ieraksta komentāros ģimene saņēmusi daudz līdzjūtības apliecinājumu. Cilvēki novēlējuši tuviniekiem spēku un mieru, pārdzīvojot zaudējumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka par meitas nāvi Čads Lovs un viņa sieva Kima Peintere paziņoja otrdien, publiskojot emocionālu ģimenes paziņojumu. “Mūsu sirdis ir salauztas, zaudējot mūsu mīļoto Fionu,” rakstīja vecāki, raksturojot meitu kā mīlošu, gudru un radošu meiteni, kurai ļoti paticis dejot. “Viņas māsas viņu dievināja, un vecāki viņu ļoti mīlēja. Patiesībā viņa bija mūsu dzīves gaisma,” teikts paziņojumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ģimene norādīja, ka Fionas nāve ir satriecošs zaudējums visiem tuviniekiem, un lūdza šajā laikā respektēt viņu privātumu.
Fiona bija viena no trim Čada un Kimas meitām. Pārim ir arī 17 gadus vecā Meibela un desmit gadus vecā Niksija.
Čads Lovs iepriekš vairākkārt publiski runājis par to, cik nozīmīga viņam ir trīs meitu audzināšana. Podkāstā “Still Here Hollywood” aktieris tēva lomu raksturoja kā milzīgu privilēģiju un atzina, ka meitas likušas viņam uz pasauli un sieviešu pieredzi sabiedrībā paraudzīties citādi.
Lovu ģimenei šis nav vienīgais smagais pārdzīvojums pēdējā laikā. 2025. gada janvārī viņu māja tika iznīcināta postošajos Klusā okeāna Paliseidas ugunsgrēkos Kalifornijā. Vēlāk Čads sociālajos tīklos rakstīja, ka apbrīno savu meitu izturību un spēju tikt galā ar piedzīvoto. “Būt viņu tētim ir manas dzīves lielākais prieks un privilēģija,” toreiz rakstīja aktieris.