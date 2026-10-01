Apprecējies aktieris Džims Kerijs
Holivudas aktieris Džims Kerijs 64 gadu vecumā atkal ir precējies. Filmu “Maska”, “Eiss Ventura: Zvēru detektīvs” un “Visvarenais Brūss” zvaigzne apprecējis savu ilggadējo draudzeni Minu A.
Ziņu par laulībām trešdien, 30. septembrī, izdevumam apstiprinājis aktiera pārstāvis. Plašāka informācija par kāzu ceremoniju un tās norises vietu pagaidām netiek atklāta.
Par Kerija un Minas A attiecībām publiski zināms salīdzinoši maz, jo aktieris savu privāto dzīvi cenšas turēt ārpus uzmanības centra. Abi kopā ir vismaz vairākus gadus. Jau 2022. gada februārī pāris tika nofotografēts, dodoties prom no labdarības komēdijas pasākuma Losandželosā.
Šā gada februārī Mina A kopā ar Keriju ieradās arī uz prestižās Francijas kino balvas “César” pasniegšanas ceremoniju Parīzē. Toreiz aktieris, saņemot goda apbalvojumu, savā runā īpaši pateicās ģimenei un mīļotajai. “Paldies manai lieliskajai ģimenei, manai meitai Džeinai un mazdēlam Džeksonam. Es jūs mīlu tagad un mūžīgi. Paldies manai brīnišķīgajai dzīvesbiedrei Minai A,” franču valodā sacīja Kerijs, vēlāk piebilstot: “Es tevi mīlu, Mina A.”
Kerijs jau ilgāku laiku sabiedrībā parādās salīdzinoši reti. 2022. gadā intervijā “Access Hollywood” viņš pat pieļāva iespēju pārtraukt aktiera karjeru, sakot, ka izbauda mierīgo dzīvi, gleznošanu un laiku kopā ar ģimeni. Toreiz viņš norādīja, ka kino varētu atgriezties vien īpaša projekta dēļ.
Kerijam šīs ir trešās laulības. No 1987. līdz 1995. gadam viņš bija precējies ar Melisu Vomeru, ar kuru viņam ir meita Džeina. Savukārt 1996. gadā aktieris apprecējās ar filmas “Stulbs un vēl stulbāks” kolēģi Lorenu Holiju, taču viņu laulība ilga vien aptuveni gadu. Aktieris iepriekš bijis attiecībās arī ar seriāla “Kidding” kolēģi Džindžeru Gonzagu. Abi par attiecībām publiski paziņoja 2019. gada sākumā, bet tā paša gada rudenī izšķīrās.