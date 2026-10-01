Viesi ierodas uz koncertu "Dailes pieskārieni" 2026. gada septembrī Dailes teātrī
2026. gada 30. septembrī Dailes teātra Lielajā zālē koncertā "Dailes pieskārieni" izskanēja Raimonda Paula savulaik Dailes teātrim komponētā mūzika.
FOTO: viesi dodas Dailes teātrī baudīt Raimonda Paula komponēto mūziku izrādēm
Trešdien, 30. septembrī, Dailes teātra Lielajā zālē koncertā "Dailes pieskārieni" izskanēja Raimonda Paula savulaik Dailes teātrim komponētā mūzika.
Koncertā no jauna izskanēja Paula veidotās kompozīcijas no tādām Dailes izrādēm kā “Īsa pamācība mīlēšanā”, “Džons Neilands”, “Grāfs Monte Kristo”, “Marlēna”, “Šerloks Holmss”, “Meža gulbji” un citām. Koncerta režisors Gints Andžāns uzvedumu veidojis ciešā sadarbībā ar teātra muzikālo vadītāju Juri Vaivodu. Koncertā piedalās Olga Dreģe, Ērika Eglija-Grāvele, Jana Herbsta, Artis Robežnieks, Gints Andžāns, Gints Grāvelis, Klāvs Kristaps Košins, kā arī jaunie dziedošie aktieri Katrīna Altenburga, Gerda Igaune, Kate Kokamegi, Agate Grīnhofa, Henrijs Kozlovskis, Ralfs Puzāns, Eduards Rediko un Domeniks Slišāns. Muzikāli stilīgu enerģiju koncertam pievienoja muzikālā apvienība “Uzvaras bulvāris”.
Radošā komanda: režisors Gints Andžāns; dramaturgs Artūrs Dīcis; muzikālais vadītājs Juris Vaivods; scenogrāfs Aigars Ozoliņš; kostīmu māksliniece Beāte Rudzroga-Piņķe; horeogrāfs Ģirts Bisenieks; gaismu mākslinieks Mikus Guds; video mākslinieks Klāvs Skrastiņš; koncerta organizatoriskā vadītāja Indra Laure; producents Gints Andžāns.
Ieskats koncertā "Dailes pieskārieni"
2026. gada 30. septembrī Dailes teātra Lielajā zālē koncertā "Dailes pieskārieni" izskanēja Raimonda Paula savulaik Dailes teātrim komponētā mūzika.