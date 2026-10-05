Privātās lidmašīnas, ceļojumi un mājas - ko Kendala Dženere dara Džeikoba Elordi dēļ. Ģimene sāk uztraukties
Modele Kendala Dženere un aktieris Džeikobs Elordi sāka satikties 2026. gada februārī, un viņi kļuvuši par vienu no apspriestākajiem slavenību pāriem.
Avoti apgalvo, ka daži Kendalas ģimenes locekļi esot pauduši nopietnas bažas par to, ka viņa attiecībās ar aktieri iegulda pārāk daudz laika, enerģijas un līdzekļu. Kendalas Dženeres un Džeikoba Elordi attiecības kļuvušas arvien ciešākas kopš brīža, kad pāris pirms vairākiem mēnešiem pirmo reizi manīts kopā "Coachella" festivālā.
Kopš tā laika pāris redzēts kopīgos atvaļinājumos, kā arī dubultajos randiņos ar Kendalas māsu Kailiju Dženeri un viņas draugu aktieri Timotiju Šalamē.
Kendala Dženere un Džeikobs Elordi Parīzē
Kāds avots izteicies, ka Kendala un Džeikobs šobrīd esot "nešķirami". Tomēr paziņa norādījis, ka daži no modele ģimenes uzskata, ka attiecībās ar seriāla “Eiforija” aktieri viņa iegulda pārāk daudz sava laika un naudas.
Tiek apgalvots, ka Kendala plāno viņu dārgos ceļojumus, rezervē privātās lidmašīnas, kā arī izmanto savas mājas un kontaktus viņu kopīgo plānu īstenošanai.
Izskanējusi informācija, ka Hloja Kardašjana uztraucas par māsu. Pēc pašas sāpīgās pieredzes iepriekšējās attiecībās viņa esot mudinājusi Kendalu "turēt acis vaļā" un būt uzmanīgai.
Kāds cits avots savukārt izteicies, ka Džeikobam patīkot uzmanība, ko sniedz attiecības ar tik slavenu cilvēku kāda ir Kardašjanu klana pārstāve Kendala.
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Arī draugi esot nobažījušies, ka aktieris varētu salauzt Kendalas sirdi, ņemot vērā viņa iepriekšējās attiecības. Elordi bijis romantiski saistīts ar modeli Kaiju Gerberi, influenceri Olīviju Džeidu Džanulli, aktrisi Džoiju Kingu, kā arī aktrisi un dziedātāju Zendaju.